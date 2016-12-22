Беспилотный автомобиль Apple впервые попал в аварию

Руководство производителя смартфонов Apple прежде никогда не рассказывало о том, что в компании работают над программой беспилотных автомобилей. После первой аварии с машиной эта информация подтвердилась официально

Фото: Mark Lennihan / AP

В Apple Inc. рассказали о первой аварии с беспилотным автомобилем компании (AAPL.O). Соответствующую информацию ее представители передали в департамент транспортных средств штата, сообщает Reuters и CNBC News.

ДТП, по информации Apple, произошло днем 24 августа в калифорнийском округе Санта-Клара, недалеко от штаб-квартиры компании в Купертино. Автомобиль марки Lexus RX450h, на котором Apple испытывает свою систему автопилота, согласно переданному в департамент заявлению сотрудника компании Стива Кеннера, ехал со скоростью менее 1 мили в час (1,6 км/ч) и должен был сменить полосу движения. В этот момент, как рассказали в Apple, в машину врезался другой автомобиль — Nissan Leaf 2016 года (эта машина, как оценили представители компании, тогда двигалась со скоростью 15 миль в час — 24 км/ч). В результате столкновения, по данным Apple, оба автомобиля были повреждены, однако о пострадавших при аварии не сообщалось.​

Это, как замечает Reutres, первый случай, когда руководство производителя смартфонов iPhone публично сообщило, что в Apple работают над программой беспилотных автомобилей. Ранее об этом свидетельствовали только сообщения СМИ со ссылкой на источники. Так, ​24 августа CNBC News со ссылкой на неназванных собеседников передал, что с конца прошлого года Apple наняла по меньшей мере 46 экс-сотрудников Tesla, в том числе инженеров по производству, безопасности и программному обеспечению.

В компании эти люди, как замечали собеседники канала, занялись не только проектом по созданию электромобилей Project Titan, но и стали участвовать в разработке программного обеспечения, дисплеев и других продуктов. Деталей о работе сотрудников Tesla в Apple CNBC News не приводил.

В настоящий момент у Apple, как замечает Reuters со ссылкой на данные калифорнийского департамента транспортных средств, есть 66 беспилотных транспортных средств, тестирование которых было одобрено в Калифорнии. У конкурента Apple в этой сфере — производителя технологий для беспилотных автомобилей, дочерней компании Alphabet Waymo таких машин 88, у Tesla — 39. Разрешение на тестирование своих беспилотных машин на дорогах Калифорнии Apple, по данным агентства, получила в 2017 году.

Тогда же генеральный директор Apple Тим Кук, как напоминает Reuters, заявил, что у компании есть «большой проект», связанный с автономным управлением и искусственным интеллектом.