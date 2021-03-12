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Полиция составила протокол на мать из-за избиения девочки в Подмосковье

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Полицейские составили административный протокол по статье «Побои» (ст. 6.1.1 КоАП России) в отношении жительницы подмосковного Домодедово, избившей свою дочь в подъезде дома на Кутузовском проспекте. Об этом РБК сообщили в пресс-службе полиции Подмосковья.

Сотрудники полиции выявили в одной из социальных сетей запись с камеры видеонаблюдения, на которой две женщины наносят удары девочке. Личности нападавших и ребенка были установлены. В рамках административного дела о побоях девочку направили на судебно-медицинскую экспертизу. Также в отношении ее матери составили протокол по ст. 5.35 КоАП России (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).

Прокуратура проверит информацию в СМИ об избиении девочки в Подмосковье
Общество
Фото:Global Look Press

Запись с камер ранее опубликовал РЕН ТВ. В ролике видно, как две женщины наносят девочке удары, в какой-то момент ребенок теряет равновесие и падает на пол. По информации телеканала, женщины также выбросили вещи девочки на улицу.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила изданию РИАМО, что семья ранее не попадала в поле зрения органов системы профилактики.

Прокуратура региона начала проверку после публикаций в СМИ информации об избиении девочки. В ведомстве уточнили, что, по информации журналистов, мама и бабушка избили ребенка за то, что она медленно одевалась в школу.

Домодедово Московская область полиция проверка побои ребенок избиение новости
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Прокуратура проверит информацию в СМИ об избиении девочки в Подмосковье
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