В Подмосковье мужчина избил девятилетнего ребенка и ранил его ножом

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В больницу подмосковного Подольска попал девятилетний мальчик из приемной семьи, у которого нашли пять колото-резаных ранений на животе и спине. Об этом говорится на сайте СУ Следственного комитета (СК) по Московской области.

«В настоящее время принимаются меры к задержанию лиц, причастных к преступлению», — отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство малолетнего).

Как указал СК, с 2013 года пострадавший проживал под опекой местной жительницы.