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Общество ,  
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В Подмосковье мужчина избил девятилетнего ребенка и ранил его ножом

Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В больницу подмосковного Подольска попал девятилетний мальчик из приемной семьи, у которого нашли пять колото-резаных ранений на животе и спине. Об этом говорится на сайте СУ Следственного комитета (СК) по Московской области.

«В настоящее время принимаются меры к задержанию лиц, причастных к преступлению», — отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство малолетнего).

Как указал СК, с 2013 года пострадавший проживал под опекой местной жительницы.

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Фото:СК РФ

Пресс-служба прокуратуры Подмосковья, передает ТАСС, уточнила, что предварительно, на ребенка напал сожитель его опекунши, проживающий в ее квартире. Он избил мальчика и порезал его ножом.

Прокуратура Московской области поручила Подольской городской прокуратуре провести проверку в связи с произошедшим. Во время расследования СК также оценит действия или бездействие органов опеки.

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Летом в подмосковном Дмитрове семилетний мальчик, защищая мать, ударил пьяного отца ножом. Во время ссоры между супругами мужчина начал душить женщину, ребенок ранил его в спину. Отец мальчика выжил и был госпитализирован.

СК прокуратура ребенок Подольск Московская область избиение
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25073 Случаев 2,2 млн +25487 Умерли 38 тыс. +524
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