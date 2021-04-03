Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 76,07 (+0,27) Инвестиции, 02 апр, 12:59
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 89,59 (+0,64) Инвестиции, 02 апр, 12:59
Два человека погибли в Москве при столкновении такси и машины каршеринга Общество, 19:13 Эксперты обнаружили утечку данных полумиллиарда пользователей Facebook Технологии и медиа, 19:10 В Псковской области в грузовике с оливками нашли 150 кг гашиша Общество, 19:07 Роспотребнадзор предупредил об особенностях антител от вакцины «Вектора» Общество, 19:02 «Рубин» дома обыграл «Сочи» и поднялся на четвертое место в РПЛ Спорт, 18:41 Эксперты оценили сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19 Общество, 18:36 Pro Инвестиции: люди снова путешествуют. Как на этом заработать Pro, 18:33 «Краснодар» дома проиграл «Ахмату» со счетом 5:0 Спорт, 18:33 РБК Pro: инвестируй как Кейнс, думай как пришелец. Деловые книги марта Pro, 18:31 СМИ сообщили о трансфере хавбека сборной Турции в «Спартак» за €32 млн Спорт, 18:14 Ветер снес звездолет из «Мандалорца» в Якутске. Видео Общество, 17:42 Минобороны ФРГ связало рост расходов с действиями России Политика, 17:41 Защита пострадавшей в ДТП с блогером не согласилась с мерой пресечения Общество, 17:33 «Челси» разгромно проиграл и прервал 14-матчевую беспроигрышную серию Спорт, 17:29
Общество ,  
0 

В Псковской области в грузовике с оливками нашли 150 кг гашиша

Фото: customs.gov.ru
Фото: customs.gov.ru

Российские таможенники пресекли попытку ввезти в Россию 150 кг гашиша из Латвии, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы.

В автомобильном пропускном пункте «Бурачки» в Псковской области остановили грузовик для проверки. В документах было указано, что машина везет партию испанских оливок. Однако в ходе проверки в топливном баке был обнаружен тайник, в котором было спрятано «219 брикетов с пластичным веществом коричневого цвета». Экспертиза показала, что в свертках был гашиш. Вес незаконного груза превысил 150 кг.

В порту Санкт-Петербурга задержали судно с 25 кг кокаина из Бельгии
Общество
Фото:МВД РФ

Против двух россиян возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков (ч. 4 ст. 229.1 УК). Виновным грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб.

Ранее, в феврале, в Москве задержали двух мужчин, которые перевезли у себя в желудке 1 кг кокаина стоимостью 12 млн руб. Они приехали из Южной Америки.

Псковская область гашиш наркотики контрабанда
Материалы по теме
ФСБ нашла в Подмосковье производившую синтетические наркотики лабораторию
Общество
Спецназ задержал в Красноярске подозреваемых в сбыте героина на ₽10 млн
Общество
В Испании задержали болгар и россиян за перевозку гашиша на яхтах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter