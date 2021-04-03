В Псковской области в грузовике с оливками нашли 150 кг гашиша

Фото: customs.gov.ru

Российские таможенники пресекли попытку ввезти в Россию 150 кг гашиша из Латвии, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы.

В автомобильном пропускном пункте «Бурачки» в Псковской области остановили грузовик для проверки. В документах было указано, что машина везет партию испанских оливок. Однако в ходе проверки в топливном баке был обнаружен тайник, в котором было спрятано «219 брикетов с пластичным веществом коричневого цвета». Экспертиза показала, что в свертках был гашиш. Вес незаконного груза превысил 150 кг.

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