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В Москве задержали перевозивших в себе килограмм кокаина россиян

Фото: customs.gov.ru
Фото: customs.gov.ru

В Москве таможенники задержали двух мужчин, которые внутриполостным путем привезли из Южной Америки 1 кг кокаина стоимостью 12 млн руб. Об этом РБК сообщила пресс-служба ФТС.

В результате оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что двое россиян специально отправились в одну из южноамериканских стран, чтобы купить кокаин. В гостинице они распределили купленные наркотики между собой и у себя в желудке привезли их в один из приграничных российских регионов.

Позднее они извлекли свертки и отправились в Москву. При подъезде к городу одного из мужчин удалось задержать. Часть наркотиков он вез в небольших контейнерах с собой, а один контейнер врачи извлекли из его желудка в медицинском стационаре.

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Фото:Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Его сообщника силовики задержали на территории одного из московских вокзалов.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в значительном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 229.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.

Ранее, 19 февраля, крупную партию кокаина — 60 кг — изъяли сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге. В ходе операции были задержаны трое иностранцев. В отношении них возбудили дело о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков группой лиц в особо крупном размере (ч. 1,3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

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