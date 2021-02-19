В Москве задержали перевозивших в себе килограмм кокаина россиян

Фото: customs.gov.ru

В Москве таможенники задержали двух мужчин, которые внутриполостным путем привезли из Южной Америки 1 кг кокаина стоимостью 12 млн руб. Об этом РБК сообщила пресс-служба ФТС.

В результате оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что двое россиян специально отправились в одну из южноамериканских стран, чтобы купить кокаин. В гостинице они распределили купленные наркотики между собой и у себя в желудке привезли их в один из приграничных российских регионов.

Позднее они извлекли свертки и отправились в Москву. При подъезде к городу одного из мужчин удалось задержать. Часть наркотиков он вез в небольших контейнерах с собой, а один контейнер врачи извлекли из его желудка в медицинском стационаре.

Его сообщника силовики задержали на территории одного из московских вокзалов.