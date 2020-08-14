В порту Санкт-Петербурга задержали судно с 25 кг кокаина из Бельгии

Фото: МВД РФ

Сотрудники МВД совместно с ФСБ и ФТС обнаружили на судне в Большом порту Санкт-Петербурга 25 кг кокаина из Бельгии, сообщается на сайте МВД России.

По данным правоохранителей, судно перевозило грузовики в количестве 50 штук. В одной из кабин были найдены пакеты с белым порошком. Экспертиза показала, что вещество является кокаином.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В МВД отметили, что наркотики удалось изъять благодаря своевременному сообщению от правоохранительных органов Бельгии.

Ранее в Ивановской области сотрудниками ФСБ была пресечена работа лаборатории по производству наркотиков. По данным силового ведомства, всего было изъято почти 35 кг мефедрона, 1,2 т наркосодержащей жидкости, различное лабораторное оборудование и более 7,2 т химических реактивов и прекурсоров.