Дома у блогера Эдварда Била прошел обыск по делу о ДТП

Обыск прошел дома у блогера Эдварда Била, попавшего в ДТП в центре Москвы, он сотрудничает со следствием и дает показания, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Жорин.

По его словам, сейчас блогера везут в ИВС на Петровке, он задержан на 48 часов. Жорин рассказал, что Бил был вынужден выехать на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с другой машиной.

«Вину же его установит следствие и суд, а также результаты комплекса следственных мероприятий. Эдвард готов оказывать помощь потерпевшим вне зависимости от признания его виновным», — сообщил защитник.

Говоря об обыске, Жорин отметил, что «ничего там не было установлено и ничего не изъято». Кроме того, по его словам, анализы не выявили содержания алкоголя или наркотиков в крови его клиента.