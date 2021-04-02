Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 75,81 (+0,17) Инвестиции, 01 апр, 13:27
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 88,95 (+0,21) Инвестиции, 01 апр, 13:27
У границ России за неделю заметили 50 самолетов-разведчиков и БПЛА Общество, 02:18 Дома у блогера Эдварда Била прошел обыск по делу о ДТП Общество, 01:46 В Брюсселе из-за первоапрельской шутки задержали 100 человек Общество, 01:34 Военные Польши отвергли обвинения в провокациях против Nord Stream 2 Политика, 00:39 Прокуратура начала проверку ФБК на экстремизм Политика, 00:21 Полиция задержала испачканного кровью экс-футболиста «Интера». Видео Спорт, 00:00 Производители предсказали дефицит дешевых ноутбуков до конца года Технологии и медиа, 00:00 Московские офисы продолжат пустеть из-за последствий пандемии Недвижимость, 00:00 Госдеп ответил на слова Лаврова о «дне» в отношениях с США Политика, 01 апр, 23:59 Глава Минобрнауки заявил о пересмотре подходов к оплате труда ученых Общество, 01 апр, 23:30 Панама зарегистрировала «Спутник V» Общество, 01 апр, 23:16 Александр Емельяненко рассказал об отношениях с братом Федором Спорт, 01 апр, 23:10 Познер назвал шабашем акцию протеста после его визита в Грузию Общество, 01 апр, 22:42 Nike добилась запрета на продажу «кроссовок сатаны» от рэпера Lil Nas X Бизнес, 01 апр, 22:33
Общество ,  
0 

Дома у блогера Эдварда Била прошел обыск по делу о ДТП

Обыск прошел дома у блогера Эдварда Била, попавшего в ДТП в центре Москвы, он сотрудничает со следствием и дает показания, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Жорин.

По его словам, сейчас блогера везут в ИВС на Петровке, он задержан на 48 часов. Жорин рассказал, что Бил был вынужден выехать на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с другой машиной.

«Вину же его установит следствие и суд, а также результаты комплекса следственных мероприятий. Эдвард готов оказывать помощь потерпевшим вне зависимости от признания его виновным», — сообщил защитник.

Власти Москвы попросили прокурора взять на контроль ДТП с Эдвардом Билом
Общество

Говоря об обыске, Жорин отметил, что «ничего там не было установлено и ничего не изъято». Кроме того, по его словам, анализы не выявили содержания алкоголя или наркотиков в крови его клиента.

Адвокат, комментируя сообщения о неоплаченных штрафах, заявил, что их у блогера нет.

Ранее Жорин говорил, что Бил находится в состоянии шока. «После ДТП он находится в шоковом состоянии, поэтому пока он не может сформулировать свою позицию о виновности или невиновности в ДТП», — говорил он. Адвокат также не исключил, что Бил мог получить травму в результате аварии, так как он жалуется на боли в спине.

Читайте на РБК Pro
«Вы нам не подходите». Как эффективно спорить на собеседовании Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Проблемы из хлопка: как H&M столкнулся с бойкотом в Китае Какие жесты выдадут вашу неуверенность на собеседовании и перед коллегам

Блогер Эдвард Бил 1 апреля стал участником массовой аварии в центре Москвы. Он столкнулся с четырьмя машинами. В результате пострадала женщина. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Автомобиль Audi, которым управлял блогер, ему не принадлежал.

В департаменте транспорта Москвы сообщили, что иномарка с начала этого года более 400 раз превышала скорость. При этом штрафы не начислялись, так как машина ездила по подложным номерам.

ДТП Москва блогер обыски
Материалы по теме
Машина Дмитрия Пескова попала в ДТП с такси
Общество
Михаила Ефремова этапировали обратно в Белгородскую область
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter