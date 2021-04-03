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Пандемия коронавируса ,  
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Первая леди Аргентины получила отрицательный тест на COVID-19

Фабиола Яньес
Фабиола Яньес (Фото: fabiolaoficialok / Facebook)

Супруга президента Аргентины Фабиола Яньес получила отрицательный результат теста на коронавирус, сообщают портал Infobae со ссылкой на источники и El Cronista.

Первая леди сделала тест после того, как стало известно об обнаружении антигена к COVID-19 у ее супруга Альберто Фернандеса, привившегося российской вакциной «Спутник V».

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62-летний Фернандес сделал прививку против коронавируса в конце января. 3 апреля аргентинский лидер сообщил в своем Twitter, что у него выявили антиген к инфекции. По его словам, он сдал анализ, после того как у него повысилась температура до 37,3 °C и появилась легкая головная боль. Сейчас глава государства самоизолировался и ждет результата ПЦР-теста.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи — разработчика вакцины «Спутник V» — Александр Гинцбург сообщил, что появившиеся у аргентинского президента симптомы указывают на гриппоподобный синдром. По его словам, после вакцинации «Спутником V» заражение коронавирусом возможно — 8% вакцинированных находятся в зоне риска. При этом, отметил Гинцбург, вакцина защищает от тяжелого течения болезни.

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Источник: JHU
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