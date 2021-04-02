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Байден заверил Зеленского в поддержке Украины против «агрессии России»

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу вечером заявил о поддержке суверенитета Украины со стороны США. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

«Президент Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму», — заявили в Белом доме.

В Киеве сообщили о почти часовом первом разговоре Байдена и Зеленского
Политика
Джо Байден

В ходе разговора Байден заверил Зеленского в поддержке проводимых в стране реформ, а также сообщил, что у него «есть полная информация о том, что происходит в Украине и вокруг нее».

Сегодня состоялись первые с избрания Байдена президентом телефонные переговоры между лидерами Украины и США. Как рассказал глава офиса Зеленского Андрей Ермак, они продлились почти час.

В ходе разговора Байден высказал желание посетить Украину. Зеленский пригласил президента США на саммит «Крымской платформы» — инициативе Киева, в рамках которой Украина планирует координировать со странами Запада усилия, направленные на возвращение Крыма в состав Украины.

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