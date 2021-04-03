В Киеве объяснили учения с НАТО отработкой войны с Россией

Учения НАТО Defender Europe 2021 проводятся для отработки возможных военных столкновений с Россией. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире YouTube-канала UKRLife.TV.

«Начались масштабные учения НАТО, которые называются Defender Europe 2021 — это переводится «защити Европу». Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается, ну давайте прямым текстом, война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией», — сказал Арестович.

«Активная фаза этих учений — май—июнь, а сейчас уже пошла подготовка — стягивание сил, логистика, переброска, что тоже является элементом учений», — добавил представитель Украины.

В апреле и мае этого года Североатлантический альянс заявил о планах провести крупнейшие за четверть века военные учения Defender Europe. В рамках учений, которые пройдут на территории 16 европейских стран, планируется крупнейшая заброска военных сил США в Европу за последние 25 лет. В них примут участие 20 тыс. военных США и 17 тыс. военных из других стран альянса и не входящих в него стран-союзни, в том числе и с Украины. «<...> эти учения тренируют командование НАТО и его союзников планировать и проводить крупномасштабные наземные боевые операции против фактически равнозначного противника в Европе», — говорится в информации об учениях на их официальном сайте.