Власти решили ужесточить наказание за грубые нарушения ПДД

В частности, в новый КоАП планируется ввести усиленное наказание для пьяных водителей, перевозящих детей до 16 лет. Кроме того, власти хотят ужесточить наказания за езду без ОСАГО и против владельцев электросамокатов и моноколес

Фото: Андрей Любимов / РБК

В новый КоАП, который сейчас разрабатывается Минюстом, хотят включить более жесткие наказания для водителей, которые совершают грубые нарушения правил дорожного движения. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Планируется включить в КоАП ряд новых норм, в том числе новый вид наказания для злостных нарушителей», — заявили в Минюсте.

Новое наказание будет касаться тех автолюбителей, кто ранее в течение года был трижды наказан за превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и другие виды грубых нарушений (будет учитываться комбинация из трех любых грубых нарушений, перечень которых будет закреплен в КоАП). За комбинацию таких нарушений водителя смогут лишить прав на срок до полутора лет. В Минюсте уточнили, что зафиксированные автоматическими камерами нарушения в новой «накопительной» системе учитываться не будут.

Кроме того, планируется ввести усиленное наказание в отношении пьяных водителей, перевозящих детей до 16 лет. Сейчас за это наказывают штрафом в размере 30 тыс. руб. и лишением прав на срок до двух лет. В новом КоАП за подобное нарушение хотят прописать штраф в 50 тыс. руб. и лишение прав на три года.