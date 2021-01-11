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Власти решили ужесточить наказание за грубые нарушения ПДД

В частности, в новый КоАП планируется ввести усиленное наказание для пьяных водителей, перевозящих детей до 16 лет. Кроме того, власти хотят ужесточить наказания за езду без ОСАГО и против владельцев электросамокатов и моноколес
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В новый КоАП, который сейчас разрабатывается Минюстом, хотят включить более жесткие наказания для водителей, которые совершают грубые нарушения правил дорожного движения. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Планируется включить в КоАП ряд новых норм, в том числе новый вид наказания для злостных нарушителей», — заявили в Минюсте.

Новое наказание будет касаться тех автолюбителей, кто ранее в течение года был трижды наказан за превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и другие виды грубых нарушений (будет учитываться комбинация из трех любых грубых нарушений, перечень которых будет закреплен в КоАП). За комбинацию таких нарушений водителя смогут лишить прав на срок до полутора лет. В Минюсте уточнили, что зафиксированные автоматическими камерами нарушения в новой «накопительной» системе учитываться не будут.

В КоАП появится возможность обнулить нарушения ПДД после оплаты штрафа
Общество
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Кроме того, планируется ввести усиленное наказание в отношении пьяных водителей, перевозящих детей до 16 лет. Сейчас за это наказывают штрафом в размере 30 тыс. руб. и лишением прав на срок до двух лет. В новом КоАП за подобное нарушение хотят прописать штраф в 50 тыс. руб. и лишение прав на три года.

Также уточняются правила наказания водителей, которые ездят без ОСАГО. Так, если нарушение зафиксировано на камеру, то автовладелец будет привлекаться к ответственности (штраф в размере 800 руб.) не чаще одного раза в сутки.

В новый КоАП, кроме прочего, хотят внести наказания и для владельцев электросамокатов, моноколес, гироскутеров и подобных устройств, которые совершили нарушение ПДД в нетрезвом виде. Сейчас они приравниваются к пешеходам и несут ответственность по ст. 12.18 КоАП (штраф от 500 руб. до 1,5 тыс. руб.). «Нарушения, допущенные пьяными пользователями, будут отнесены к категории грубых — на них не будет распространяться скидка при уплате штрафа, нельзя будет ограничиться предупреждением», — говорится в материале.

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Министерство юстиции обнародовало первый проект нового КоАП 30 января. В нем предлагалось впервые в России прописать накопительную систему нарушений. Кроме того, в новый КоАП входило ужесточение ряда наказаний за нарушение ПДД.

Подобное изменение норм раскритиковали в Госдуме и правительстве. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что новые штрафы окажутся непосильными для населения, чья платежеспособность должна учитываться при корректировке наказания. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак указал, что новый КоАП будет способствовать созданию репрессивной машины. А глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что проект никуда не годится, поскольку в нем нет сквозных статей.

Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

После критики Минюст сообщил, что поправки в КоАП будут доработаны. При обсуждении учитываются позиции заинтересованных государственных органов и организаций, а также предложения граждан.

Согласно концепции нового КоАП (утверждена правительством в июне 2019 года), документ должен был вступить в силу 1 января 2021 года, но он пока даже не внесен в правительство. «Разработка нового КоАП оказалась достаточно сложной, мы не предполагали, что столкнемся с таким массивом вопросов», — заявил в прошлом месяце глава Минюста Константин Чуйченко, не исключив вынесения новой версии кодекса в начале 2021 года на общественное обсуждение. В пресс-службе Минюста пояснили «Коммерсанту», что документ опубликуют еще раз, если в проект будут внесены изменения, «имеющие высокую или среднюю степень регулирующего воздействия».

Автор
Михаил Юшков
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