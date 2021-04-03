Украина и пять стран НАТО проведут совместные учения Cossack Mace-2021

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Более 1 тыс. военных из пяти стран НАТО и Украины примут участие в украинско-британских учениях Cossack Mace («Казачья булава»). Об этом сообщили в Генштабе ВС Украины.

«В Николаевской области завершилась главная конференция по планированию украинско-американских командно-штабного учения с привлечением войск Cossack Mace-2021, которое состоится через несколько месяцев», — говорится в сообщении.

Согласно сценарию учения, военные должны отразить масштабное наступление вооруженных сил условной страны-агрессора.

Ранее в НАТО объявили о планах провести в апреле и мае этого года крупнейшие за 25 лет военные учения Defender Europe. Учения пройдут на территории 16 европейских стран, планируется крупнейшая заброска военных сил США в Европу.