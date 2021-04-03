Правительство России одобрило продление соглашения с США по космосу

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Правительство России одобрило продление соглашения между Москвой и Вашингтоном о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях до 31 декабря 2030 года. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

«Процедура продления завершится после обмена дипломатическими нотами», — отметили в правительстве страны.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерству иностранных дел осуществить обмен нотами, разрешив в случае необходимости вносить в прилагаемый проект незначительные изменения.

Соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях Россия и США заключили в 1992 году. С тех пор его продлевали уже четыре раза.