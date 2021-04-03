Правительство России одобрило продление соглашения с США по космосу
Правительство России одобрило продление соглашения между Москвой и Вашингтоном о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях до 31 декабря 2030 года. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
«Процедура продления завершится после обмена дипломатическими нотами», — отметили в правительстве страны.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерству иностранных дел осуществить обмен нотами, разрешив в случае необходимости вносить в прилагаемый проект незначительные изменения.
Соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях Россия и США заключили в 1992 году. С тех пор его продлевали уже четыре раза.