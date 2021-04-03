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Правительство России одобрило продление соглашения с США по космосу

Фото: Иван Лебедев / ТАСС
Фото: Иван Лебедев / ТАСС

Правительство России одобрило продление соглашения между Москвой и Вашингтоном о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях до 31 декабря 2030 года. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

«Процедура продления завершится после обмена дипломатическими нотами», — отметили в правительстве страны.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерству иностранных дел осуществить обмен нотами, разрешив в случае необходимости вносить в прилагаемый проект незначительные изменения.

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Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях Россия и США заключили в 1992 году. С тех пор его продлевали уже четыре раза.

Этот документ является одним из основных правовых инструментов, регулирующих условия двустороннего сотрудничества в освоении космического пространства.

Ранее командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд в интервью The New York Times выразил обеспокоенность наличием у России вооружения, способного нарушить работу американских спутников.

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В Кремле назвали эти опасения беспочвенными. «Россия — мирная страна и ценит российско-американское сотрудничество в космосе», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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