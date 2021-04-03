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Минцифры исключило передачу личных данных предустановленными приложениями

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Российские программы, которые с 1 апреля необходимо устанавливать на ввозимые в страну высокотехнологичные устройства, соответствуют требованиям безопасности и защиты персональных данных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минцифры России, поступившем в РБК.

«Эти приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы», — отметили в ведомстве.

Более того, подчеркнули в министерстве, при установке приложений пользователь может ознакомиться с соглашением об использовании ПО, где прописаны все детали передачи данных.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет АНО «Информационная культура» сообщила, что почти все российские приложения, которые должны устанавливаться на устройства, могут передавать данные россиян за рубеж.

По данным экспертов, обязательные коммерческие приложения содержат аналитические трекеры (или скрытые программы), которые собирают сведения о пользователях и передают их за границу. Среди компаний, которые могут получать данные, перечислены Google, Yahoo, Microsoft, Huawei, Facebook и другие зарубежные ИT-корпорации.

В России с 1 апреля вступил в силу закон об обязательной предустановке российских программ на ввозимые в страну высокотехнологичные устройства. Это нововведение является частью стратегии, направленной на импортозамещение и развитие собственных цифровых продуктов, а также на создание сбалансированных условий для конкуренции российских разработок с зарубежными.

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Перечень приложений, рекомендованных для предустановки, определило Минцифры. Среди них: сервисы Mail.ru и «Яндекса», соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте», также программа «Лаборатории Касперского», платежная система «Мир».
 

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