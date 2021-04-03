Минцифры исключило передачу личных данных предустановленными приложениями

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Российские программы, которые с 1 апреля необходимо устанавливать на ввозимые в страну высокотехнологичные устройства, соответствуют требованиям безопасности и защиты персональных данных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минцифры России, поступившем в РБК.

«Эти приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы», — отметили в ведомстве.

Более того, подчеркнули в министерстве, при установке приложений пользователь может ознакомиться с соглашением об использовании ПО, где прописаны все детали передачи данных.

В России обязали устанавливать 16 видов российских приложений на смартфон Технологии и медиа

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет АНО «Информационная культура» сообщила, что почти все российские приложения, которые должны устанавливаться на устройства, могут передавать данные россиян за рубеж.