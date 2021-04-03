Минцифры исключило передачу личных данных предустановленными приложениями
Российские программы, которые с 1 апреля необходимо устанавливать на ввозимые в страну высокотехнологичные устройства, соответствуют требованиям безопасности и защиты персональных данных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минцифры России, поступившем в РБК.
«Эти приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы», — отметили в ведомстве.
Более того, подчеркнули в министерстве, при установке приложений пользователь может ознакомиться с соглашением об использовании ПО, где прописаны все детали передачи данных.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет АНО «Информационная культура» сообщила, что почти все российские приложения, которые должны устанавливаться на устройства, могут передавать данные россиян за рубеж.