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Правительство утвердило госпрограмму развития Арктики

Правительство России утвердило государственную программу социально-экономического развития Арктической зоны России. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что на реализацию стратегии, которая рассчитана до 2024 года запланировано более 19,5 млрд руб. Кцелям госпрограммы относятся ускорение экономического развития входящих в состав Арктической зоны России территорий, увеличение их вклада в экономический рост государства, а также обеспечение условий для устойчивого социально-экономического развития макрорегиона.

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Политика
Фото:Kerstin Langenberger / imageBROKER.com / Global Look Press

Ранее, 10 марта, президент России Владимир Путин поручил правительству завершить подготовку и принятие плана по развитию Арктической зоны России в течение месяца. «Что касается Арктики, то просил бы завершить подготовку и утверждение единого плана по развитию Арктики. Причем прошу вас сделать это в месячный срок», — говорил глава государства.

В октябре 2020 года Путин утвердил стратегию развития Арктики до 2035 года. В документе говорится о необходимости «совершенствования состава и структуры Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в Арктической зоне». Также в указе сказано, что нужно создать «благоприятный оперативный режим в Арктической зоне, включая поддержание уровня боевой готовности группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в соответствии с актуальным и прогнозируемым характером военных опасностей и военных угроз Российской Федерации в Арктике».

Помимо обороны стратегия предусматривает модернизацию системы здравоохранения и объектов социальной инфраструктуры, устранение негативных последствий для окружающей среды и хозяйственной деятельности людей, сохранение культуры малых народов севера и т.д.

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