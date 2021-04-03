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Пандемия коронавируса ,  
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Президент РАН объяснил необходимость вакцинации пожилых людей от COVID-19

Пожилые люди должны обязательно пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции, так как в этой возрастной категории повышенный уровень смертности. Об этом заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев, передает «РИА Новости».

«Вакцинацию надо обязательно проводить, потому что мы все сейчас пришли к выводу, что коронавирус — это надолго, нам придется с ним сосуществовать», — сказал Сергеев.

Ученые заявили о повышенном риске для пожилых повторно заболеть COVID-19
Общество
Фото:Kamila Stepien / Global Look Press

Академик также отметил, что если прививку не делать сейчас, то после снятия ограничений пожилые люди рискуют заразиться коронавирусом. Он добавил, что такая вакцинация поможет сформировать в России популяционный иммунитет к инфекции.

Ранее о необходимости привить пожилых людей говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она считает, что пожилые люди, почти год находившиеся на самоизоляции, являются самой «неимунной» частью населения. Поэтому именно эту категорию людей нужно максимально быстро прививать, что позволит избежать риска их заражения коронавирусом.

В конце декабря 2020 года Минздрав России одобрил применение российской вакцины «Спутник V» для лиц старше 60 лет при массовой вакцинации. В ходе
экспертизы была доказана безопасность и эффективность препарата.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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