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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые заявили о повышенном риске для пожилых повторно заболеть COVID-19

Пожилые люди старше 65 лет имеют больше шансов заразиться коронавирусом повторно. Это следует из исследования ученых, опубликованного в научном журнале The Lancet.

«Мы обнаружили, что уровень защиты среди населения составляет 80% или выше у лиц моложе 65 лет и примерно 47% у лиц в возрасте 65 лет и старше», — уточняется в материале.

Вирусолог назвал условие повторного заражения коронавирусом
Общество
Фото:Антон Вергун / РИА Новости

Ученые отметили, что подобные данные можно объяснить возрастными изменениями в иммунной системе пожилых людей, так называемым «иммунным старением». Эти изменения влияют как на врожденную, так и на адаптивную иммунную систему и координацию иммунных ответов организма.

Специалисты проводили исследование на основе данных массового ПЦР-тестирования в Дании. В 2020 году его прошли примерно 4 млн человек (69% населения страны).

Со ссылкой на предыдущие исследования ученых из США, Китая, Южной Кореи, Индии и Великобритании в научной работе сказано, что повторное инфицирование SARS-CoV-2 встречается редко. В целом второй раз заболевают менее 1% пациентов.

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Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн говорил, что человек может заболеть COVID-19 повторно, если болел первый раз без симптомов или его иммунитет дал слабый ответ. Специалист не исключил, что заболевшие во второй раз могут переносить инфекцию тяжелее, чем в первый, но отметил, что пока этот вопрос не достаточно изучен.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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