Ученые заявили о повышенном риске для пожилых повторно заболеть COVID-19

Пожилые люди старше 65 лет имеют больше шансов заразиться коронавирусом повторно. Это следует из исследования ученых, опубликованного в научном журнале The Lancet.

«Мы обнаружили, что уровень защиты среди населения составляет 80% или выше у лиц моложе 65 лет и примерно 47% у лиц в возрасте 65 лет и старше», — уточняется в материале.

Ученые отметили, что подобные данные можно объяснить возрастными изменениями в иммунной системе пожилых людей, так называемым «иммунным старением». Эти изменения влияют как на врожденную, так и на адаптивную иммунную систему и координацию иммунных ответов организма.

Специалисты проводили исследование на основе данных массового ПЦР-тестирования в Дании. В 2020 году его прошли примерно 4 млн человек (69% населения страны).