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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперт Bloomberg оценил восстановление экономики России после пандемии

Российская экономика начала восстанавливаться после коронавирусной рецессии на фоне решения властей не вводить повторный жесткий карантин, пишет Bloomberg.

«После удивительно небольшого падения в 2020 году восстановление экономики набирает ход», — приводит Bloomberg слова эксперта по экономике Скотта Джонсона.

Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики
Экономика
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Агентство также указывает, что экономика России пострадала меньше остальных, потому что по стране были введены более мягкие ограничения, связанные с пандемией коронавируса, чем в других государствах.

Однако, отмечает Bloomberg, в России появились проблемы с инфляцией, которая была спровоцирована ростом мировых цен на продукты питания и последующим ослаблением рубля. Вследствие чего Банк России впервые с 2018 года повысил ключевую ставку.

«До возвращения к нормальности еще далеко, но ВВП может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу», — резюмирует Джонсон.

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В конце марта Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России после пандемии коронавиуса. В докладе говорится, что ВВП России в 2021–2022 годах вырастет на 2,9 и 3,2% соответственно, что лучше, чем аналогичный прогноз в январе. Тогда организация ожидала роста российской экономики на 2,6 и 3%.

Эксперты пояснили, что прогноз был пересмотрен в связи с меньшим, чем ожидалось, сокращением ВВП по итогам 2020 года (оно составило 3,1%), а также на фоне быстрого смягчения ограничений, связанных с COVID-19.

При этом Всемирный банк отмечает, что восстановление российской экономики может столкнуться с опасностью новых санкций, а также с тем, что эффективность вакцины от коронавируса будет более низкой, чем ожидалось, а темпы вакцинации будут не соответствовать ожиданиям.

Прогноз Всемирного банка отстает от ожиданий российского правительства. В Минэкономразвития ожидают, что ВВП России вырастет на 3,3% в 2021 году и на 3,4% — в 2022-м.

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