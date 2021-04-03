Эксперт Bloomberg оценил восстановление экономики России после пандемии

«До возвращения к нормальности еще далеко, но ВВП может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу», — резюмирует Джонсон.

В конце марта Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России после пандемии коронавиуса. В докладе говорится, что ВВП России в 2021–2022 годах вырастет на 2,9 и 3,2% соответственно, что лучше, чем аналогичный прогноз в январе. Тогда организация ожидала роста российской экономики на 2,6 и 3%.

Эксперты пояснили, что прогноз был пересмотрен в связи с меньшим, чем ожидалось, сокращением ВВП по итогам 2020 года (оно составило 3,1%), а также на фоне быстрого смягчения ограничений, связанных с COVID-19.

При этом Всемирный банк отмечает, что восстановление российской экономики может столкнуться с опасностью новых санкций, а также с тем, что эффективность вакцины от коронавируса будет более низкой, чем ожидалось, а темпы вакцинации будут не соответствовать ожиданиям.

Прогноз Всемирного банка отстает от ожиданий российского правительства. В Минэкономразвития ожидают, что ВВП России вырастет на 3,3% в 2021 году и на 3,4% — в 2022-м.