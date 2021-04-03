Эксперт Bloomberg оценил восстановление экономики России после пандемии
Российская экономика начала восстанавливаться после коронавирусной рецессии на фоне решения властей не вводить повторный жесткий карантин, пишет Bloomberg.
«После удивительно небольшого падения в 2020 году восстановление экономики набирает ход», — приводит Bloomberg слова эксперта по экономике Скотта Джонсона.
Агентство также указывает, что экономика России пострадала меньше остальных, потому что по стране были введены более мягкие ограничения, связанные с пандемией коронавируса, чем в других государствах.
Однако, отмечает Bloomberg, в России появились проблемы с инфляцией, которая была спровоцирована ростом мировых цен на продукты питания и последующим ослаблением рубля. Вследствие чего Банк России впервые с 2018 года повысил ключевую ставку.