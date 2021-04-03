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Технологии и медиа ,  
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В России разработали проект космического буксира БОРИС

Специалисты Воронежского государственного технического университета разработали эскизный проект орбитального буксира для применения в составе ракет сверхлегкого класса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой доклад из сборника Академических чтений по космонавтике.

«Предлагаемый к рассмотрению эскизный проект буксира орбитального размещения искусственных спутников предназначен к использованию в составе ракет-носителей сверхлегкого класса», — следует из доклада.

Автор буксировщика для «морского спецназа» написал Путину о срыве работ
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Подводный буксировщик &laquo;Спрут&raquo;

Называться буксировщик будет по аббревиатуре БОРИС (буксир орбитального размещения искусственных спутников). Предполагается, что его масса составит 80 килограммов, он должен будет нести на борту 16 килограммов жидкого топлива. По мнению разработчиков, этого достаточно, чтобы доставить несколько спутников на разные орбиты. Агентство отмечает, что именно возможный развоз спутников специалисты видят конкурентным преимуществом своей разработки по сравнению с ракетами без буксиров.

В декабре 2020 года «Роскосмос» заключил контракт на разработку аванпроекта космического ядерного буксира стоимостью 4,2 млрд руб. Разробатывать аванпроект будет петербургское конструкторское бюро «Арсенал» имени М. В. Фрунзе, работы должны быть завершены к 28 июля 2024 года.

Разработка многоразовых космических «буксиров» на основе электроракетных двигателей для реализации программ снабжения долговременной базы на Луне входит в основы российской космической политики, утвержденной президентом Владимиром Путиным до 2030 года.

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