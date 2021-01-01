«Роскосмос» заключил контракт на разработку космического буксира

Разработка многоразовых космических «буксиров» на основе электроракетных двигателей для реализации программ снабжения долговременной базы на Луне входит в основы российской космической политики, утвержденной президентом Владимиром Путиным до 2030 года.

Сейчас на предприятиях «Роскосмоса» идет создание транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) на основе ядерной силовой установки мегаваттного класса. В 2018 году прошли наземные испытания системы охлаждения ядерной энергодвигательной установки. В августе 2019-го «Роскосмос» сообщил, что разработал конструкторскую документацию и провел испытания составных частей макета ТЭМ.

Ядерный буксир предполагается использовать для полетов к другим планетам Солнечной системы.