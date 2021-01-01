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Технологии и медиа ,  
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«Роскосмос» заключил контракт на разработку космического буксира

Государственная корпорация «Роскомос» заключила контракт стоимостью 4,2 млрд руб. на разработку аванпроекта космического ядерного буксира. Об этом говорится на сайте госзакупок.

«Разработка аванпроекта по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергетической установки», — указано в карточке контракта.

Аванпроект выполняют перед началом опытно-конструкторских работ, его цель — обосновать целесообразность новой разработки.

Заниматься этим для «Роскомоса» будет петербургское конструкторское бюро «Арсенал» имени М. В. Фрунзе. Контракт заключен 10 декабря, работы должны быть завершены к 28 июля 2024 года. Стоимость аванса составила более 3 млрд руб.

Россия потратит более ₽4 млрд на разработку космического ядерного буксира
Спецпроекты
Фото:Сергей Мамонтов / РИА Новости

Разработка многоразовых космических «буксиров» на основе электроракетных двигателей для реализации программ снабжения долговременной базы на Луне входит в основы российской космической политики, утвержденной президентом Владимиром Путиным до 2030 года.

Сейчас на предприятиях «Роскосмоса» идет создание транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) на основе ядерной силовой установки мегаваттного класса. В 2018 году прошли наземные испытания системы охлаждения ядерной энергодвигательной установки. В августе 2019-го «Роскосмос» сообщил, что разработал конструкторскую документацию и провел испытания составных частей макета ТЭМ.

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Ядерный буксир предполагается использовать для полетов к другим планетам Солнечной системы.

Роскосмос контракт буксир
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