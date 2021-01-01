«Роскосмос» заключил контракт на разработку космического буксира
Государственная корпорация «Роскомос» заключила контракт стоимостью 4,2 млрд руб. на разработку аванпроекта космического ядерного буксира. Об этом говорится на сайте госзакупок.
«Разработка аванпроекта по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергетической установки», — указано в карточке контракта.
Аванпроект выполняют перед началом опытно-конструкторских работ, его цель — обосновать целесообразность новой разработки.
Заниматься этим для «Роскомоса» будет петербургское конструкторское бюро «Арсенал» имени М. В. Фрунзе. Контракт заключен 10 декабря, работы должны быть завершены к 28 июля 2024 года. Стоимость аванса составила более 3 млрд руб.