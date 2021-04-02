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Пандемия коронавируса ,  
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Министра в Румынии оштрафовали за отсутствие маски

Министра здравоохранения Румынии Влада Войкулеску оштрафовали на 1500 леев ($357) за отсутствие медицинской маски в здании парламента, сообщает Digi24 со ссылкой на полицию.

По данным издания, 29 марта журналисты сфотографировали Войкулеску, когда он разговаривал с другим мужчиной в вестибюле парламента, сняв медицинскую маску. Министр объяснил, что снял маску из-за жажды, при этом ответив, что в это время вокруг него никого не было. Позднее глава Минздрава признался, что был неправ в этой ситуации, пишет Digi24.ro.

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Фото:Keystone Press Agency / Global Look Press

«Несомненно, я был неправ, и вся критика оправдана. Правила должны соблюдаться», — сказал Войкулеску.

Издание отмечает, что министр здравоохранения стал вторым по счету в правительстве страны, кого оштрафовали за нарушение ограничений по коронавирусу. В конце марта на 500 леев ($120) был оштрафован министр труда Ралуки Туркан из-за фотографий, на которых его запечатлели в общественном месте без маски.

С 9 ноября 2020 года в Румынии начал действовать комендантский час с 22:00 до 5:00 (23:00 мск), В стране действует повсеместный масочный режим. Все государственные и частные компании обязаны по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы. Запрещено проведение праздничных мероприятий.

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В начале декабря 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
ужесточила правила ношения масок во время пандемии коронавируса. В частности, там говорится, что людям следует носить маски вне помещений, если невозможно соблюдать дистанцию как минимум метр. Также маску необходимо надевать в помещениях, таких как школы и магазины, если внутри нельзя соблюдать дистанцию. Помимо этого, если помещение не проветривается должным образом, маску необходимо носить независимо от возможности дистанцироваться от других людей, говорится в рекомендациях ВОЗ.

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