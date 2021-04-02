Министра в Румынии оштрафовали за отсутствие маски

Министра здравоохранения Румынии Влада Войкулеску оштрафовали на 1500 леев ($357) за отсутствие медицинской маски в здании парламента, сообщает Digi24 со ссылкой на полицию.

По данным издания, 29 марта журналисты сфотографировали Войкулеску, когда он разговаривал с другим мужчиной в вестибюле парламента, сняв медицинскую маску. Министр объяснил, что снял маску из-за жажды, при этом ответив, что в это время вокруг него никого не было. Позднее глава Минздрава признался, что был неправ в этой ситуации, пишет Digi24.ro.

«Несомненно, я был неправ, и вся критика оправдана. Правила должны соблюдаться», — сказал Войкулеску.

Издание отмечает, что министр здравоохранения стал вторым по счету в правительстве страны, кого оштрафовали за нарушение ограничений по коронавирусу. В конце марта на 500 леев ($120) был оштрафован министр труда Ралуки Туркан из-за фотографий, на которых его запечатлели в общественном месте без маски.