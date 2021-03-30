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Власти Испании обязали граждан носить маски на улице

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Испании обязали граждан носить маску на улице вне зависимости от соблюдаемой между людьми дистанции. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на опубликованный документ.

«Люди в возрасте шести лет и старше должны использовать маски <...> на дорогах общего пользования, на открытых пространствах и в любых закрытых общественных пространствах», — приводит издание текст документа.

Новый закон действует бессрочно. Издание уточняет, что ранее использовать маску на открытом воздухе было обязательно в случае, если расстояние между людьми составляло менее 1,5 метра.

RTVE уточняет, что использование маски станет обязательным на пляжах и у бассейнов. Не носить маску могут люди с респираторными заболеваниями, которые может усугубить ношение маски, инвалиды, которые не могут снять и надеть маску самостоятельно, а также при индивидуальных занятиях спортом на воздухе.

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Ранее власти Испании ввели ряд других ограничений на Страстную неделю, которые будут действовать с 26 марта по 9 апреля. Так, в течение этого времени будет действовать комендантский час в период с 23:00 до 6:00 по местному времени, запрещено собираться группами более четырех человек в закрытых пространствах, на воздухе это число ограничено шестью. Также было решено ограничить передвижение между регионами. Автономные сообщества могут вводить дополнительные меры по своему усмотрению.

Согласно данным Минздрава Испании, в стране подтверждено 3,27 млн случаев заболевания, 75 тыс. человек умерли. По состоянию на 29 марта за сутки было выявлено 1564 новых заражений.

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Источник: JHU
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