Власти Испании обязали граждан носить маски на улице

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Власти Испании обязали граждан носить маску на улице вне зависимости от соблюдаемой между людьми дистанции. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на опубликованный документ.

«Люди в возрасте шести лет и старше должны использовать маски <...> на дорогах общего пользования, на открытых пространствах и в любых закрытых общественных пространствах», — приводит издание текст документа.

Новый закон действует бессрочно. Издание уточняет, что ранее использовать маску на открытом воздухе было обязательно в случае, если расстояние между людьми составляло менее 1,5 метра.

RTVE уточняет, что использование маски станет обязательным на пляжах и у бассейнов. Не носить маску могут люди с респираторными заболеваниями, которые может усугубить ношение маски, инвалиды, которые не могут снять и надеть маску самостоятельно, а также при индивидуальных занятиях спортом на воздухе.