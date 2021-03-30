Власти Испании обязали граждан носить маски на улице
Власти Испании обязали граждан носить маску на улице вне зависимости от соблюдаемой между людьми дистанции. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на опубликованный документ.
«Люди в возрасте шести лет и старше должны использовать маски <...> на дорогах общего пользования, на открытых пространствах и в любых закрытых общественных пространствах», — приводит издание текст документа.
Новый закон действует бессрочно. Издание уточняет, что ранее использовать маску на открытом воздухе было обязательно в случае, если расстояние между людьми составляло менее 1,5 метра.
RTVE уточняет, что использование маски станет обязательным на пляжах и у бассейнов. Не носить маску могут люди с респираторными заболеваниями, которые может усугубить ношение маски, инвалиды, которые не могут снять и надеть маску самостоятельно, а также при индивидуальных занятиях спортом на воздухе.