Электричка насмерть сбила двух человек на платформе в Москве

На юге Москвы поезд задел троих человек на платформе на улице Подольских курсантов, в результате чего двое погибли. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, погиб 41-летний мужчина и женщина. Третьего человека затянуло под платформу. Пострадавший выжил.

Телеканал «Пятый» уточняет, что инцидент произошел в ночь на 27 марта. Выживший мужчина рассказал, что он с компанией сошли на станции с электрички и решили спрыгнуть с платформы, чтобы не проходить через турникеты.

«Приехали на электричке, спрыгнули, и тут другая электричка, следом прямо. Меня так задело чуть-чуть», — рассказал он телеканалу.