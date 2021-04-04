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Эксперты ответили на сообщения об «эпидемии половой инфекции» в России

Сообщения о эпидемии заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП) и вызываемых бактерией mycoplasma genitalium (у женщин этот микроорганизм может вызвать цистит, а у мужчин эпидидимит и простатит), не соответствует действительности. Об этом РБК заявил главный внештатный уролог Департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Пушкарь.

«Представления информация носит декларативный характер и не находит подкрепление реальными фактами. В силу настороженности населения и ограничения реального общения между людьми в отношении новых сексуальных связей логичнее предположить, наоборот, снижение [распространения ЗППП]», — считает Пушкарь.

Медик пояснил, что mycoplasma genitalium — не классическая бактерия, а атипичный микрооорганизм, «имеющий свойство как бактерий, так и вирусов». Чаще всего его находят у женщин, поскольку они переносят инфекцию бессимптомно.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Главный специалист по дерматовенерологии Краснодарского края и Южного Федерального округа, главный врач клинического кожно-венерологического диспансера Михаил Глузмин сообщил РБК, что тоже считает сомнительной возможность эпидемии болезней, вызываемых mycoplasma genitalium, поскольку на них приходится не более 10% от всех передающихся половым путем инфекций. Общая статистика по регионам говорит о снижении заболеваемости ЗППП, отмечает специалист.

Венеролог Зоя Константинова, однако, полагает что «эпидемиологическая ситуация по заболеваниям половым путем ухудшилась», но насколько, не ясно, поскольку до конца корректной статистики, по ее мнению на эту тему нет. На рост заболеваемости повлиял карантин. Люди были подавлены, искали «с кем скоротать одиночество», кто-то ходил «на сторону», — пояснила Константинова.

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О пандемии «устойчивой ко всем антибиотикам Mycoplasma genitalium» 28 марта радиостанции «Говорит Москва» заявил уролог Евгений Греков. Он также утверждал, что эта инфекция ничем не лечится. По его словам, сейчас в принципе ухудшилась ситуация с распространением ЗППП.

Позже новость распространилась по другим СМИ. Об эпидемии ЗППП написали «РИА Новости», «Российская газета», «Бизнес ФМ» и т.д.

Однако доктор Пушкарь отметил, что инфекция чувствительна к макролидным антибиотикам. Глузмин и Константинова тоже сказали РБК, что данных об устойчивости mycoplasma genitalium к антибиотикам в мировой литературе нет. По мнению Пушкаря, часто организм может избавиться от mycoplasma genitalium самостоятельно, но в некоторых случаях эта бактерия приводит к хроническому воспалению половой системы. Глумзин и Константинова отмечают, что в некоторых случаях она может вызывать бесплодие у женщин.

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