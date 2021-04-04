Эксперты ответили на сообщения об «эпидемии половой инфекции» в России

Сообщения о эпидемии заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП) и вызываемых бактерией mycoplasma genitalium (у женщин этот микроорганизм может вызвать цистит, а у мужчин эпидидимит и простатит), не соответствует действительности. Об этом РБК заявил главный внештатный уролог Департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Пушкарь.

«Представления информация носит декларативный характер и не находит подкрепление реальными фактами. В силу настороженности населения и ограничения реального общения между людьми в отношении новых сексуальных связей логичнее предположить, наоборот, снижение [распространения ЗППП]», — считает Пушкарь.

Медик пояснил, что mycoplasma genitalium — не классическая бактерия, а атипичный микрооорганизм, «имеющий свойство как бактерий, так и вирусов». Чаще всего его находят у женщин, поскольку они переносят инфекцию бессимптомно.

Главный специалист по дерматовенерологии Краснодарского края и Южного Федерального округа, главный врач клинического кожно-венерологического диспансера Михаил Глузмин сообщил РБК, что тоже считает сомнительной возможность эпидемии болезней, вызываемых mycoplasma genitalium, поскольку на них приходится не более 10% от всех передающихся половым путем инфекций. Общая статистика по регионам говорит о снижении заболеваемости ЗППП, отмечает специалист.