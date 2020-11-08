Иммунолог объяснил тяжелое течение COVID-19 у мужчин

Из-за влияния половых гормонов на особенности функционирования иммунной системы мужчины тяжелее переносят коронавирусную инфекцию, чем женщины. Об этом рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, передает «Лента.ру».

«Женские половые гормоны — эстрогены — облегчают проникновение защитных белков, антител, внутрь клеток», — пояснил он. В связи с этим, у женщин антитела быстрее и легче приникают внутрь клетки и уничтожают вирусы.

Болибок также рассказал, что на течение болезни влияет состояние внутренней оболочки сосудов. Так на фоне коронавирусной инфекции тромбозы у мужчин развиваются чаще, чем у женщин.

При этом иммунолог отметил, что такая особенность мужского организма не всегда приводит к негативному результату. По его словам, из-за отсутствия механизма, который облегчал бы проникновение антител внутрь пораженных клеток, мужчины реже болеют аутоиммунными заболеваниями.