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Пандемия коронавируса ,  
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Иммунолог объяснил тяжелое течение COVID-19 у мужчин

Из-за влияния половых гормонов на особенности функционирования иммунной системы мужчины тяжелее переносят коронавирусную инфекцию, чем женщины. Об этом рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, передает «Лента.ру».

«Женские половые гормоны — эстрогены — облегчают проникновение защитных белков, антител, внутрь клеток», — пояснил он. В связи с этим, у женщин антитела быстрее и легче приникают внутрь клетки и уничтожают вирусы.

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Фото:Luca Bruno / AP

Болибок также рассказал, что на течение болезни влияет состояние внутренней оболочки сосудов. Так на фоне коронавирусной инфекции тромбозы у мужчин развиваются чаще, чем у женщин.

При этом иммунолог отметил, что такая особенность мужского организма не всегда приводит к негативному результату. По его словам, из-за отсутствия механизма, который облегчал бы проникновение антител внутрь пораженных клеток, мужчины реже болеют аутоиммунными заболеваниями.

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Фото:sputnikvaccine.com

Ранее главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Елена Уварова рассказала, что мужчины, которые переболели коронавирусной инфекцией могут столкнуться с бесплодием. Она пояснила, что болезнь ухудшает качество семенной жидкости на 38%.

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