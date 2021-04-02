В Лионе пожар в строящемся доме привел к взрыву газа
В строящемся здании в Лионе начался пожар, взорвались два баллона для сварки, сообщает местная пожарная служба в Twitter.
В здании находились четверо рабочих, они не пострадали. Пожарные оперативно потушили возгорание.
Как передает местное издание Lyon Mag, взрыв произошел в районе 16 часов по местному времени (17 мск) на границе двух коммун Вильербанн и Воль-ан-Велен. Жителей близлежащих домов эвакуировали, а находящиеся поблизости школы закрыли.