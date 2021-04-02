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В Лионе пожар в строящемся доме привел к взрыву газа

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В строящемся здании в Лионе начался пожар, взорвались два баллона для сварки, сообщает местная пожарная служба в Twitter.

В здании находились четверо рабочих, они не пострадали. Пожарные оперативно потушили возгорание.

Как передает местное издание Lyon Mag, взрыв произошел в районе 16 часов по местному времени (17 мск) на границе двух коммун Вильербанн и Воль-ан-Велен. Жителей близлежащих домов эвакуировали, а находящиеся поблизости школы закрыли.

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Фото:СК РФ по Новгородской области

По данным издания, возгорание началось на крыше строящегося дома. Там находилось семь баллонов пропана, два из них взорвались. Пожарные, потушив огонь, приняли меры для охлаждения уцелевших.

В начале февраля взрыв произошел в жилом доме в Бордо на юго-западе Франции. Пострадали десять человек, одна женщина погибла. Экспертиза показала, что инцидент произошел из-за взрыва газовых баллонов.

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