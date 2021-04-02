В Лионе пожар в строящемся доме привел к взрыву газа

По данным издания, возгорание началось на крыше строящегося дома. Там находилось семь баллонов пропана, два из них взорвались. Пожарные, потушив огонь, приняли меры для охлаждения уцелевших.

В начале февраля взрыв произошел в жилом доме в Бордо на юго-западе Франции. Пострадали десять человек, одна женщина погибла. Экспертиза показала, что инцидент произошел из-за взрыва газовых баллонов.