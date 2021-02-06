При взрыве в Бордо пострадали десять человек

Фото: emiliepeapea / Twitter

В центральном районе Шартрон в Бордо около 08:00 (10:00 мск) в жилом здании прогремел взрыв. Об этом сообщила французская сеть радиостанций France Bleu.

В результате происшествия пострадали десять человек, один из них — мужчина в возрасте 89 лет — находится в тяжелом состоянии. Еще два человека пропали без вести.

По данным СМИ, взрывная волна оказалась такой сильной, что ее ощутили жители прилегающих районов. По предварительным данным, причиной случившегося стал взрыв бытового газа. Для поддержания безопасности группа пожарных и полицейских начала проверку близлежащих зданий. Также в домах, в которых в результате взрыва были выбиты окна, отключили газоснабжение.

В январе в мадридском районе Пуэрта-де-Толедо рядом с церковью Вирхен-де-ла-Палома произошел взрыв бытового газа. Сообщалось, что в момент взрыва 36-летний священник и волонтер прихода пытались разобраться, почему не работает газовый котел. Они погибли на месте, обломками завалило двух прохожих.