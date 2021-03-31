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На производстве трансформаторов в Великом Новгороде произошел взрыв

Фото: СК РФ по Новгородской области
Фото: СК РФ по Новгородской области

На территории предприятия ООО «НПК Комплекс», занимающегося производством трансформаторов, произошел взрыв. В результате инцидента один человек пострадал. Об этом рассказали РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Новгородской области

«В 10-14 поступило сообщение о хлопке в цеху без последующего возгорания. На месте обнаружен 1 пострадавший, передан медикам для оказания помощи», — отметили в ведомстве

Видео: СК РФ по Новгородской области
Видео: СК РФ по Новгородской области
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В ООО «НПК Комплекс» отказались от комментариев, подчеркнув, что пока не знают обстоятельств инцидента. Генеральный директор ООО «НПК Комплекс» Александр Жаровский заявил РБК, что на предприятии проходят следственные действия.

Ранее РБК сообщал о взрыве газовоздушной смеси в Зеленодольске. В результате ЧП погиб мужчина 1934 года рождения и пострадали пять человек. Впоследствии одна из пострадавших скончалась в больнице.

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