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В России детей разрешили заселять в отели без нотариального согласия

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Правительство отменило требование о предъявлении нотариально заверенного согласия родителей при заселении детей в гостиницу, необходимого для путешествия детей без родителей. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

«Требование о предъявлении нотариально заверенного согласия родителей при заселении детей в гостиницу исключат из правил предоставления гостиничных услуг», — говорится в сообщении. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно вступило в силу со дня опубликования.

В правительстве принятое решение объяснили тем, что зачастую расходы на непродолжительные детские поездки сопоставимы в цене с нотариальными услугами. Также требование становилось помехой, когда дети путешествовали не с родителями, а с близкими родственниками.

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Согласно постановлению, теперь от несовершеннолетних будут требовать только письменное согласие одного из законных представителей, которое составляется в свободной форме.

Ранее для стимулирования детского туризма президент России Владимир Путин предложил расширить программу туристического кешбэка на школьников и студентов в период каникул.

Акция туристического кешбэка действует с лета прошлого года. Она дает гражданину возможность вернуть часть денег при поездках по России, если он соблюдает ряд условий: путешествия оплачены картой «Мир»; продолжительность тура или проживания в участвующей в программе гостинице составляет не менее двух ночей; вернуть возможно 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. руб.

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