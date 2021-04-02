В России детей разрешили заселять в отели без нотариального согласия

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Правительство отменило требование о предъявлении нотариально заверенного согласия родителей при заселении детей в гостиницу, необходимого для путешествия детей без родителей. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

«Требование о предъявлении нотариально заверенного согласия родителей при заселении детей в гостиницу исключат из правил предоставления гостиничных услуг», — говорится в сообщении. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно вступило в силу со дня опубликования.

В правительстве принятое решение объяснили тем, что зачастую расходы на непродолжительные детские поездки сопоставимы в цене с нотариальными услугами. Также требование становилось помехой, когда дети путешествовали не с родителями, а с близкими родственниками.

Согласно постановлению, теперь от несовершеннолетних будут требовать только письменное согласие одного из законных представителей, которое составляется в свободной форме.