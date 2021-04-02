Администрация Суэцкого канала допустила расширение его русла

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Администрация Суэцкого канала изучает вариант расширения его русла после инцидента с контейнеровозом Ever Given. Об этом в интервью телеканалу CNN Arabic заявил глава администрации Усама Рабиа.

Как заявила Рабиа, вариант расширения канала рассматривается после случая с Ever Given, однако углублять канал нужды нет. Он также отметил, что сейчас глубина канала составляет 24 м.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 м сел на мель на 151-м километре канала 23 марта, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели в понедельник 28 марта и повели в Большое Горькое озеро, входящее в систему Суэцкого канала. Там оно встало на временную стоянку для технического осмотра. Ранее Рабиа сообщил, что судно не может покинуть Суэцкий канал, пока идет расследование.

Также глава администрации рассказал, что суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала может составить около $1 млрд. Советник президента Египта Мохаб Мамиш возложил вину за блокировку движения в канале на капитана Ever Given. По его словам, контейнеровоз развернулся и блокировал канал, потому что команда не смогла контролировать судно при сильном ветре.