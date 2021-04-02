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Эксперты рассказали, как бороться с травлей людей с аутизмом

Фото: Joe Giddens / PA Wire / PA Images / ТАСС
Фото: Joe Giddens / PA Wire / PA Images / ТАСС

Родителям детей с расстройствами аутического спектра лучше не вступать в дискуссию в ситуациях, когда в публичном месте они сталкиваются с негативной реакцией на поведение своего ребенка, считают опрошенные РБК эксперты.

«Вступать в дискуссию не стоит. Задача родителя в таких ситуациях — защитить ребенка, чтобы он не испугался и не расстроился. Иногда увести ребенка от такого взрослого будет лучшим решением», — считает Елена Голубева, специалист некоммерческой организации «Журавлик», которая реализует проекты по включению детей с особыми потребностями в образовательную среду.

Чтобы справиться с негативными переживаниями после подобных ситуаций, родителям полезно общаться с теми, кто их понимает. Решать эту задачу помогают сообщества родителей детей с аутизмом, а также специалисты и родные.

«Если ситуация критическая, то лучше отойти в спокойное место и открыто сказать о том, что комментарии прохожих только повышают уровень тревоги у ребенка», — сообщили РБК в благотворительном фонде «Антон тут рядом», который помогает людям с аутизмом.

О том, что нужно уметь избегать конфликтных ситуаций, говорит магистр психологических наук, дефектолог, эксперт по вопросам аутизма Наталья Сытилина. По ее словам, чтобы минимизировать проблему необходимо заниматься просвещением и говорить об аутизме как можно чаще. Помочь родителям пережить травлю могут специализированные организации, такие как Региональная общественная организация помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Контакт» (РОО «Контакт»), Московская городская ассоциация родителей детей-инвалидов (МГРАДИ), Центр проблем аутизма и другие, перечислила она.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Родители также могут носить с собой набор различных визуальных средств-подсказок, способных информировать окружающих о болезни аутизмом, рассказала Анна Вишневская, заведующая отделением школы «БЛАГО» при Технологическом колледже № 21, который специализируется на обучении детей с интеллектуальными нарушениями. «У родителя может быть набор различных визуальных средств, подсказок для окружающих: значок, браслет, бэйджик — оповещение на одежде ребенка, на котором есть информация «У меня аутизм», или «Аутизм», или родитель может сам придумать свой значок», — сообщила Вишневская.

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Она отметила, что окружающие могут не понимать, почему ребенок «плохо себя ведет», и, чтобы каждый раз не оправдываться, родитель может носить при себе специальную карту-оповещение с инфографикой об особенностях аутизма.

Директор «Театра Простодушных» Димитрий Чернэ рассказал РБК, что проблема с негативными реакциями на людей с различными ментальными заболеваниями может быть решена с помощью массового просвещения. «Люди не знают, с кем они столкнулись, им страшно, многие не образованы достаточно в этой теме, кто-то думает, что это заразно», — сказал Чернэ.

Он также отметил важность честного и уважительного отношения к таким людям. По его словам, необходимо учитывать детали их болезни, но в социальном плане относиться к ним также, как к любому человеку.

«Если к вам на работу пришел человек с РАС не стоит жалеть его или считать неполноценным. Это личность, обладающая глубокими чувствами и достоинством. Ваше снисхождение может обидеть его», — согласна Елена Голубева. «Если Вы действительно хотите помочь, говорите четко и медленно, спросите, удобно ли ему на его рабочем месте: люди с РАС могут быть чувствительны к свету, шуму или сквозняку. Не используйте сложных шуток или выражений с двойным смыслом при разговоре с ним. И помните: как и всем людям на земле, для людей с РАС важно принятие, дружба и хорошие отношения в коллективе», — пояснила она.

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Согласно опросу ВЦИОМ и фонда «Обнаженные сердца», около четверти россиян (26%) никогда не слышали об этом расстройстве, а лишь 15% опрошенных были хорошо осведомлены о нем. Почти каждый десятый (9%) россиянин согласился с утверждением, что аутизм является результатом плохого воспитания, а 6% участников опроса полагают, что аутизм способен появиться из-за прививок. Эти утверждения относятся к мифам об аутизме.

Также данные исследования позволили сделать вывод о преобладании в обществе неготовности к взаимодействию с людьми, у которых есть это расстройство.

Авторы
Екатерина Костина Екатерина Костина, Илья Фурсеев Илья Фурсеев
новости аутизм эксперты травля
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