Эксперты рассказали, как бороться с травлей людей с аутизмом

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Родителям детей с расстройствами аутического спектра лучше не вступать в дискуссию в ситуациях, когда в публичном месте они сталкиваются с негативной реакцией на поведение своего ребенка, считают опрошенные РБК эксперты.

«Вступать в дискуссию не стоит. Задача родителя в таких ситуациях — защитить ребенка, чтобы он не испугался и не расстроился. Иногда увести ребенка от такого взрослого будет лучшим решением», — считает Елена Голубева, специалист некоммерческой организации «Журавлик», которая реализует проекты по включению детей с особыми потребностями в образовательную среду.

Чтобы справиться с негативными переживаниями после подобных ситуаций, родителям полезно общаться с теми, кто их понимает. Решать эту задачу помогают сообщества родителей детей с аутизмом, а также специалисты и родные.

«Если ситуация критическая, то лучше отойти в спокойное место и открыто сказать о том, что комментарии прохожих только повышают уровень тревоги у ребенка», — сообщили РБК в благотворительном фонде «Антон тут рядом», который помогает людям с аутизмом.

О том, что нужно уметь избегать конфликтных ситуаций, говорит магистр психологических наук, дефектолог, эксперт по вопросам аутизма Наталья Сытилина. По ее словам, чтобы минимизировать проблему необходимо заниматься просвещением и говорить об аутизме как можно чаще. Помочь родителям пережить травлю могут специализированные организации, такие как Региональная общественная организация помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Контакт» (РОО «Контакт»), Московская городская ассоциация родителей детей-инвалидов (МГРАДИ), Центр проблем аутизма и другие, перечислила она.