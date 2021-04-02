Каждый десятый россиянин назвал аутизм результатом плохого воспитания

Большинство россиян что-то слышали об аутизме, но их представления часто поверхностны и окутаны мифами, выяснил ВЦИОМ. Четверть россиян ранее никогда не слышала о таком расстройстве

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Почти каждый десятый (9%) россиянин согласился с утверждением, что аутизм является результатом плохого воспитания. Это следует из данных исследования, проведенного ВЦИОМом и фондом «Обнаженные сердца», которое приурочено к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма 2 апреля (есть в распоряжении РБК).

Социологи опрашивали россиян о том, насколько они в целом информированы об аутизме, как относятся к людям с этим расстройством, а также изучили, какие мифы об аутизме распространены.

Так, 6% участников опроса полагают, что аутизм способен появиться из-за прививок; 22% опрошенных считают, что люди с аутизмом — умственно отсталые или имеют интеллектуальные нарушения. Эти утверждения относятся к мифам об аутизме. Почти четверть россиян (24%) ошибочно полагают, что это состояние проявляется чаще у детей из неблагополучных семей, и столько же (25%) ошибочно считают, что аутизм всегда сопровождается гениальными способностями.

В целом, по данным опроса, большинство россиян слышали об аутизме — 58% опрошенных сообщили, что в той или иной степени осведомлены об этом явлении, а еще 15% респондентов сообщили, что хорошо знают о том, что это такое. У каждого пятого из тех, кто осведомлен об аутизме, есть люди с заболеванием в ближнем окружении — среди родных, близких и знакомых.

В то же время четверть россиян (26%) сообщили, что впервые услышали об аутизме от социологов.