Каждый десятый россиянин назвал аутизм результатом плохого воспитания

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 76,07 (+0,27) Инвестиции, 12:59
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 89,59 (+0,64) Инвестиции, 12:59
Чем рискуют инвесторы при покупке ИТ-компании без проверки прав на ПО Pro, 14:46 В Польше построили эвакуатор в стиле гоночных машин за €125 тыс. Фото Авто, 14:44 Лайшев объяснил свои слова о скором возвращении Трусовой к Тутберидзе Спорт, 14:32 СМИ сообщили о перестрелке в Стамбуле с участием россиян Общество, 14:31 Кремль отказался думать с Мединским о принадлежности великоросских земель Политика, 14:27 Структура «Сбера» стала совладельцем платформы интерактивного видео Технологии и медиа, 14:26 В чем российские магазины отстают от зарубежных аналогов РБК и Русский продукт, 14:20 Мощный снегопад в Москве. Видео Город, 14:11 Как девелоперы обслуживают дом после его сдачи в эксплуатацию Недвижимость, 14:10 Рошаль предложил наградить оперировавших во время пожара кардиологов Общество, 14:07 Глава РФПИ назвал Путину срок, когда вакцину получит любой желающий Общество, 13:59 Названа дата открытия старейшего кинотеатра «Художественный» в Москве Город, 13:52 Что вы знаете о работе иммунитета. Квиз РБК и Деринат, 13:51 Андрей Себрант: как технологии меняют бизнес и маркетинг Экономика инноваций, 13:50 
Общество ,  
0 

Каждый десятый россиянин назвал аутизм результатом плохого воспитания

Большинство россиян что-то слышали об аутизме, но их представления часто поверхностны и окутаны мифами, выяснил ВЦИОМ. Четверть россиян ранее никогда не слышала о таком расстройстве
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Почти каждый десятый (9%) россиянин согласился с утверждением, что аутизм является результатом плохого воспитания. Это следует из данных исследования, проведенного ВЦИОМом и фондом «Обнаженные сердца», которое приурочено к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма 2 апреля (есть в распоряжении РБК).

Социологи опрашивали россиян о том, насколько они в целом информированы об аутизме, как относятся к людям с этим расстройством, а также изучили, какие мифы об аутизме распространены.

Так, 6% участников опроса полагают, что аутизм способен появиться из-за прививок; 22% опрошенных считают, что люди с аутизмом — умственно отсталые или имеют интеллектуальные нарушения. Эти утверждения относятся к мифам об аутизме. Почти четверть россиян (24%) ошибочно полагают, что это состояние проявляется чаще у детей из неблагополучных семей, и столько же (25%) ошибочно считают, что аутизм всегда сопровождается гениальными способностями.

В целом, по данным опроса, большинство россиян слышали об аутизме — 58% опрошенных сообщили, что в той или иной степени осведомлены об этом явлении, а еще 15% респондентов сообщили, что хорошо знают о том, что это такое. У каждого пятого из тех, кто осведомлен об аутизме, есть люди с заболеванием в ближнем окружении — среди родных, близких и знакомых.

В то же время четверть россиян (26%) сообщили, что впервые услышали об аутизме от социологов.

Аутизм — расстройство развития, диагностическими критериями которого являются выраженные трудности в социальной коммуникации и социальном взаимодействии, а также существующие трудности в обработке сенсорной информации и повторяющееся или ригидное поведение.

Среди корректных утверждений об аутизме распространено представление о том, что нарушения такого рода выявляют не с помощью лабораторных исследований, а с помощью специалистов (75% респондентов). 73% знают, что аутизм неизлечим, но основанные на специальных подходах программы могут помочь решить проблемы; а 70% знают, что у всех людей с аутизмом индивидуальная степень и формы проявления нарушений. С утверждением о том, что аутизм — генетическое нарушение, которое возникает из-за сложной комбинации мутаций, согласились 66%.

Читайте на РБК Pro
«Вы нам не подходите». Как эффективно спорить на собеседовании Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: в России создали «налоговую для богатых». Что будет с офшорами Можно ли законно проверить персонал на детекторе лжи — советы юриста

Данные исследования позволяют сделать вывод о преобладании в обществе неготовности к взаимодействию с людьми, у которых есть это расстройство, указывает ВЦИОМ.

Так, на вопрос о готовности или неготовности видеть человека или ребенка с аутизмом в рамках школьного класса, 63% респондентов ответили, что не готовы. В детском саду не готовы видеть детей с аутизмом 51% опрошенных, а на детской площадке — 46% респондентов.

Минздрав зафиксировал двукратный рост числа людей с аутизмом в России
Общество

Инициативный опрос ВЦИОМа был проведен 16 марта 2021 года. В исследовании приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Автор
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
опрос ВЦИОМ аутизм воспитание
Материалы по теме
СК возбудил дело по факту исчезновения ребенка с аутизмом в Подмосковье
Общество
Минздрав зафиксировал двукратный рост числа людей с аутизмом в России
Общество
Курение во время беременности - аутизм у ребенка
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter