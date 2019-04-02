Минздрав зафиксировал двукратный рост числа людей с аутизмом в России

В России за несколько лет более чем вдвое увеличилось число людей с аутизмом, такие данные привели в пресс-службе Министерства здравоохранения, сообщает «РИА Новости».

2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма — это расстройство, которое возникает вследствие нарушения развития головного мозга и характеризуется особенностями в социальном взаимодействии и общении. По данным Минздрава, в 2014 году было зарегистрировано 13 897 человек с аутизмом, в 2018 году — 31 415.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day) был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире насчитывается около 67 млн людей с аутизмом.

В 2005 году организация Autism Speaks из США инициировала кампанию «Зажги синим»: 2 апреля в городах, которые участвуют в акции, освещают синим цветом исторические здания, улицы, мосты и площади.