Вирусологи оценили технологию адаптации вакцины к мутациям COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 76,07 (+0,27) Инвестиции, 12:59
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 89,59 (+0,64) Инвестиции, 12:59
Песков ответил на планы США защитить Украину от «российской агрессии» Политика, 13:13 Шесть шагов, которые изменили российский закон об эндаументах РБК и Фонд Потанина, 13:07 Какие психологические приемы заставят клиента совершить покупку на сайте Pro, 13:06 Гинцбург исключил рост температуры после вакцины от COVID в виде капель Общество, 13:03 ЦБ раскрыл подходы к регулированию российских экосистем Финансы, 13:00 Число жертв крушения поезда на Тайване увеличилось до 48 Общество, 12:58 «Дом-2» перезапустили на другом телеканале Общество, 12:55 Продажи автомобилей Lada выросли в первом квартале 2021 года Авто, 12:55 Как стать бизнесом класса А: двенадцать кейсов реальных компаний РБК и Альфа-Банк, 12:53 Команда с участием Большунова выиграла эстафету на ЧР по лыжным гонкам Спорт, 12:44 ФСИН ответила на обращение Хаматовой и Ахеджаковой по Навальному Политика, 12:42 Что люди говорят о криптовалюте. Честный разговор в центре Москвы Крипто, 12:41 МИД Франции заявил о разных подходах с Германией по «Северному потоку-2» Политика, 12:34 Чему корпорации будут учить своих топ-менеджеров в 2021 году — «Сколково» Pro, 12:34
Пандемия коронавируса ,  
0 

Вирусологи оценили технологию адаптации вакцины к мутациям COVID-19

Фото: Martin Storz / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Martin Storz / imagebroker.com / Global Look Press

Технология адаптации вакцины при мутации коронавируса достаточно простая, процесс может занимать совсем немного времени. Об этом РБК заявил вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Это действительно технически достаточно простая процедура, которая не займет больше двух дней. Можно быстро осуществить вставку гена белка-шипа в аденовирусную платформу, если речь о «Спутнике», и пользоваться новой вакциной», — сказал Аграновский.

Он добавил, что пока нет необходимости переделывать существующие вакцины, поскольку сегодня «нет такого штамма, который уходил бы от нейтрализации уже существующими вакцинами». Адаптировать, по его словам, можно не только «Спутник V», но и другие вакцины, в том числе AstraZeneca и Pfizer.

Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ «НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова» Михаил Костинов согласился с Аграновским. Он также полагает, что вакцину действительно можно быстро изменить. Но при этом он указывает на необходимость обязательных испытаний при появлении нового вакцинного препарата.

«Возможно, не будет фазы доклинических испытаний, потому что кардинально здесь ничего не меняется, но в любом необходимо изучить безопасность, реактогенность, иммуногенность вакцины», — сказал Костинов РБК.

Он добавил, что испытания нового препарата — это долгий процесс, который требует получения разрешений, набора людей и последующего наблюдения за ними. Однако если COVID-19 станет сезонной болезнью, как и грипп, новые вакцины будут появляться за шесть месяцев, поскольку перестанут быть «плановыми вакцинами» с долгим этапом разработки, а станут «пандемическими», которые прорабатываются в ускоренном режиме.

Центр Гамалеи создал технологию для обновления вакцины при мутации COVID
Общество
Фото:Дмитрий Астахов / ТАСС

Читайте на РБК Pro
«Вы нам не подходите». Как эффективно спорить на собеседовании Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить В России создали «налоговую инспекцию для богатых». Что будет с офшорами Можно ли законно проверить персонал на детекторе лжи — советы юриста

2 апреля этого года глава центра Гамалеи Александр Гинцбург объявил о создании технологии для обновления вакцины при мутации COVID-19. По словам Гинцбурга, адаптировать вакцину возможно с помощью технологии на основе аденовирусных векторов, а процесс займет всего два дня.

В августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в России вакцину против COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Вакцина создана на платформе аденовирусных векторов человека, и сейчас проходит пострегистрационные испытания, которые планируется закончить к середине июня.

В марте 2021 года российский Минздрав также приступил к регистрации вакцины «Спутник Лайт». Вакцина представляет собой первый компонент «Спутника V», который позволит сформировать иммунитет против COVID-19 на три-четыре месяца.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

COVID-19 пандемия вакцина новости
Материалы по теме
Центр Гамалеи создал технологию для обновления вакцины при мутации COVID
Общество
В России оценили возможные объемы выпуска вакцины от COVID для животных
Общество
В Минздраве назвали сроки поступления в оборот третьей вакцины от COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter