Вирусологи оценили технологию адаптации вакцины к мутациям COVID-19

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Технология адаптации вакцины при мутации коронавируса достаточно простая, процесс может занимать совсем немного времени. Об этом РБК заявил вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Это действительно технически достаточно простая процедура, которая не займет больше двух дней. Можно быстро осуществить вставку гена белка-шипа в аденовирусную платформу, если речь о «Спутнике», и пользоваться новой вакциной», — сказал Аграновский.

Он добавил, что пока нет необходимости переделывать существующие вакцины, поскольку сегодня «нет такого штамма, который уходил бы от нейтрализации уже существующими вакцинами». Адаптировать, по его словам, можно не только «Спутник V», но и другие вакцины, в том числе AstraZeneca и Pfizer.

Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ «НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова» Михаил Костинов согласился с Аграновским. Он также полагает, что вакцину действительно можно быстро изменить. Но при этом он указывает на необходимость обязательных испытаний при появлении нового вакцинного препарата.

«Возможно, не будет фазы доклинических испытаний, потому что кардинально здесь ничего не меняется, но в любом необходимо изучить безопасность, реактогенность, иммуногенность вакцины», — сказал Костинов РБК.