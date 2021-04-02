В Роспотребнадзоре оценили возможность отмены масочного режима в России

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Говорить об отмене в России масочного режима и смягчении ограничений, введенных из-за коронавируса, преждевременно, так как это может привести к подъему заболеваемости. Об этом заявила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«У нас преждевременно говорить о снятии масок и других послаблениях, если мы не хотим увидеть подъем заболеваемости, как в Европе», — сказала Пшеничная.

Она привела в пример Китай, где масочный режим отменили только тогда, когда в стране практически перестали регистрировать случаи заболевания.

Ранее Пшеничная говорила, что повсеместный масочный режим в России могут отменить уже в этом году. Она отмечала, что для окончания эпидемии иммунитет к коронавирусу должен появиться не менее чем у 60–70% населения