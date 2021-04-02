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Два самолета столкнулись на стоянке в аэропорту Сургута

Фото: Уральское следственное управление на транспорте СК РФ
Фото: Уральское следственное управление на транспорте СК РФ

На стоянке аэропорта Сургута столкнулись два самолета, сообщается на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК.

По предварительным данным, вечером 1 апреля при техническом обслуживании самолет ATR-72 с запущенными двигателями начал самопроизвольное движение и столкнулся с самолетом ЯК-40, находившемся на стоянке. На момент столкновения в воздушных судах не было пассажиров и членов экипажа, никто не пострадал. Самолеты получили механические повреждения.

Следователи начали процессуальную проверку по факту инцидента. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В июне прошлого года в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге при рулении на взлетно-посадочной полосе столкнулись два пассажирских самолета. Столкновение произошло между самолетами авиакомпании S7, который выполнял рейс Санкт-Петербург — Иркутск, и «Уральских авиалиний», который направлялся из Санкт-Петербурга в Калининград. В результате инцидента никто не пострадал.

самолет Сургут аэропорт Следственный комитет
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