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Два самолета едва не столкнулись в небе над Ростовом

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Диспетчерам удалось предотвратить столкновение лайнеров авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону, сообщает телеканал REN TV. По данным канала, опасное сближение самолетов было замечено, когда между самолетами оставалось всего несколько километров.

В S7 РБК подтвердили, что инцидент произошел 10 июня, отметив, что подробную информацию смогут дать позже.

«Пятый канал» опубликовал расшифровку переговоров диспетчеров с пилотами лайнеров, от которых потребовали немедленно предпринять маневр для предотвращения столкновения. При этом, по данным «Пятого канала», пилоты S7 не сразу отреагировали на отдаваемые на английском языке указания, приняв их за фоновые переговоры.

По данным Telegram-канала «112», опасно сблизились самолет S7, вылетевший из Ростова в Москву, и лайнер Emirates Airlines, летевший из Осло в Дубай.

Материал дополняется

Авторы: Евгений Калюков, Майя Бобенко
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