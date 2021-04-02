Художник с горящей бутылкой пытался залезть во двор Елисейского дворца

В Париже задержали мужчину за попытку проникнуть на территорию Елисейского дворца — резиденции президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщают LCI и Le Figaro со ссылкой на источники.

По данным LCI, неизвестный днем 1 апреля пытался перелезть через забор, в руках у него была бутылка с содержимым, похожим на коктейль Молотова. Вместе с ним были еще два человека.

Le Figaro сообщает, что у мужчины, который пытался перелезть во двор президентской резиденции, была бутылка с воткнутой в нее куском подожженной ткани.

Двое его сообщников в это время снимали все на камеру. Все трое были задержаны за «попытку насилия с применением оружия». Однако в содержимом бутылки не обнаружили опасных веществ.