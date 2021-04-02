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Художник с горящей бутылкой пытался залезть во двор Елисейского дворца

В Париже задержали мужчину за попытку проникнуть на территорию Елисейского дворца — резиденции президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщают LCI и Le Figaro со ссылкой на источники.

По данным LCI, неизвестный днем 1 апреля пытался перелезть через забор, в руках у него была бутылка с содержимым, похожим на коктейль Молотова. Вместе с ним были еще два человека.

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Le Figaro сообщает, что у мужчины, который пытался перелезть во двор президентской резиденции, была бутылка с воткнутой в нее куском подожженной ткани.

Двое его сообщников в это время снимали все на камеру. Все трое были задержаны за «попытку насилия с применением оружия». Однако в содержимом бутылки не обнаружили опасных веществ.

Мотивы задержанных пока неясны. Вместе с тем пытавшийся пробраться на территорию Елисейского дворца мужчина называет себя художником и заявляет, что его целью не был акт насилия, пишет газета. 

В середине февраля сотрудники Секретной службы США задержали женщину у Белого дома с вооруженным спутником. По ее словам, она хотела передать письмо президенту Джо Байдену.

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