У Белого дома задержали женщину с оружием и письмом к Байдену

Сотрудники Секретной службы США задержали женщину у Белого дома, пытавшуюся передать письмо президенту Джо Байдену, сообщает Fox News.

Инцидент произошел в субботу, 13 февраля, вечером. В автомобили женщины, припаркованном рядом со зданием администрации США, было обнаружено заряженное оружие.

Ее сопровождал вооруженный мужчина. Вдвоем они подошли к контрольно-пропускному пункту. Женщина утверждала, что хочет передать письменное послание американскому лидеру.

В феврале в США предъявили обвинение мужчине, угрожавшему убить Байдена. 27-летний житель города Гастония в Северной Каролине Дэвид Кайл Ривз был задержан в начале месяца. Он несколько раз звонил в Белый дом и высказывал угрозы.