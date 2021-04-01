Въезд в Россию по приложению «Путешествуй без COVID-19» стал бессрочным

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Правительство России сделало срок въезда по приложению «Путешествуй без COVID-19» бессрочным. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, в число стран, граждане которых могут въехать в Россию, вошла Киргизия.

Ранее 27 января премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому граждане стран ЕАЭС могут въезжать в Россию через Белоруссию и Армению только при наличии приложения, в котором будет предоставлен отрицательный тест на коронавирус.

Приложение начало работу с 1 февраля 2021 года. Оно создано для безопасного передвижения внутри ЕАЭС. После регистрации в приложении пользователю направляется информация о действующих ограничениях и правилах в стране прибытия/убытия на дату планируемой поездки, предоставляется список верифицированных лабораторий и возможность записи на прием в лабораторию для сдачи тестов.