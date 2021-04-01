Лукашенко подписал распоряжение о белорусской вакцине от коронавируса

Александр Лукашенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании отечественной вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом говорится на сайте пресс-службы главы государства.

Согласно распоряжению, разработкой вакцины займутся с 2021 по 2023 год Минздрав и Национальная академия наук Белоруссии.

Как следует из документа, вакцину разработают Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии, Институт биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук, Белорусский государственный медицинский университет и Гомельский государственный медицинский университет.

О запуске собственной вакцины от коронавируса Лукашенко рассказал в феврале на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Тогда Лукашенко сообщил, что Минск разработает свою вакцину к осени. Тогда же Россия передала Белоруссии технологию производства вакцины «Спутник V».