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Пандемия коронавируса ,  
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Лукашенко подписал распоряжение о белорусской вакцине от коронавируса

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании отечественной вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом говорится на сайте пресс-службы главы государства.

Согласно распоряжению, разработкой вакцины займутся с 2021 по 2023 год Минздрав и Национальная академия наук Белоруссии.

Как следует из документа, вакцину разработают Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии, Институт биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук, Белорусский государственный медицинский университет и Гомельский государственный медицинский университет.

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О запуске собственной вакцины от коронавируса Лукашенко рассказал в феврале на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Тогда Лукашенко сообщил, что Минск разработает свою вакцину к осени. Тогда же Россия передала Белоруссии технологию производства вакцины «Спутник V».

В конце февраля Белоруссия запустила собственное производство «Спутника V». Первая партия стала пробной. Производство ведется на площадках предприятия «Белмедпрепараты». После испытаний партия будет запущена в промышленном масштабе. Первая партия была готова 26 марта. 

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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