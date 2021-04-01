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Политика ,  
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Путин обсудил «зеленую» энергетику с саудовским наследным принцем

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили по телефону вопросы изменения климата и развития «зеленой» энергетики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Особое внимание уделено перспективам взаимодействия по проблематике глобального изменения климата и защиты окружающей среды, включая «зеленую» энергетику», — говорится в сообщении.

Наследный принц информировал о выдвинутых экологических инициативах, которые нацелены на сокращение выбросов парниковых газов в регионе, озеленение территорий и увеличение доли возобновляемых источников энергии.

СМИ узнали о решении правительства урезать поддержку «зеленой» энергетики
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Фото:Danny Lawson / FA Bobo / PIXSELL / PA Images / ТАСС

Российский лидер, в свою очередь, отметил актуальность подобных инициатив и рассказал об усилиях, предпринимаемых российскими властями в природоохранной сфере.

В пресс-службе Кремля уточнили, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

Еще один телефонный разговор Путина и наследного принца состоялся в феврале. Тогда они обсудили вопросы реализации договоренностей, заключенных в формате ОПЕК+, и возможность поставок российских вакцин в королевство.

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В марте «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что правительство России согласовало снижение объема поддержки развития генерации, работающей на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) на период с 2025 по 2035 год. По данным издания, сокращение составит 22%: с 400 млрд до 313 млрд руб.

Саудовская Аравия Владимир Путин Мухаммед бен Сальман переговоры
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