Путин обсудил «зеленую» энергетику с саудовским наследным принцем

В пресс-службе Кремля уточнили, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

Еще один телефонный разговор Путина и наследного принца состоялся в феврале. Тогда они обсудили вопросы реализации договоренностей, заключенных в формате ОПЕК+, и возможность поставок российских вакцин в королевство.

В марте «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что правительство России согласовало снижение объема поддержки развития генерации, работающей на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) на период с 2025 по 2035 год. По данным издания, сокращение составит 22%: с 400 млрд до 313 млрд руб.