Путин обсудил «зеленую» энергетику с саудовским наследным принцем
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили по телефону вопросы изменения климата и развития «зеленой» энергетики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Особое внимание уделено перспективам взаимодействия по проблематике глобального изменения климата и защиты окружающей среды, включая «зеленую» энергетику», — говорится в сообщении.
Наследный принц информировал о выдвинутых экологических инициативах, которые нацелены на сокращение выбросов парниковых газов в регионе, озеленение территорий и увеличение доли возобновляемых источников энергии.
Российский лидер, в свою очередь, отметил актуальность подобных инициатив и рассказал об усилиях, предпринимаемых российскими властями в природоохранной сфере.