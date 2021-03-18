СМИ узнали о решении правительства урезать поддержку «зеленой» энергетики

Объем новой программы поддержки зеленой генерации с 2025 по 2035 годы сократится на 22%. За ее урезание выступали Минэнерго и Минэкономразвития с целью сдерживания цен на электроэнергию в пределах инфляции, Минпромторг был против

Фото: Danny Lawson / FA Bobo / PIXSELL / PA Images / ТАСС

Правительство согласовало снижение объема поддержки развития генерации, работающей на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) на период с 2025 по 2035 годы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Он сократится на 22%, с 400 млрд до 313 млрд руб. (в ценах 2021 года).

По данным газеты, такое решение было принято 11 марта на совещании на уровне вице-премьеров Александра Новака и Юрия Борисова. Собеседники издания, знакомые с результатом встречи, заявили, что порог инвестиций на строительство ветряных электростанций (ВЭС) составит 177 млрд руб., а на солнечные электростанции (СЭС) — 106 млрд руб. Объем поддержки мини-ГЭС мощностью до 50 МВт останется на прежнем уровне 30 млрд руб.

Накануне на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что ведомство настаивает на сокращении объема поддержки ВИЭ-генерации, «потому что сегодня компетенции по производству комплектующих и установок уже отработаны и уже идет поставка на экспорт». «Но учитывая, что это все ложится, в том числе, на потребителя, потому что без надбавок на мощность невозможно сегодня обеспечить развитие ВИЭ», — сказал он (цитата по ТАСС).

В середине января Шульгинов направил Новаку письмо, в котором говорилось, что Минэнерго и Минэкономразвития согласовали снижение финансирования программы до 305,9 млрд руб. до 2035 года и 544,7 млрд руб. до 2050 года с целью сдерживания цен на электроэнергию в пределах инфляции. Изначально она предполагала объем стоимостной нагрузки на уровне 437,14 млрд руб. до 2035 года и 768,25 млрд руб. до 2050 года. Минпромторг выступал против урезания программы.