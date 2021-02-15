Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии нефть и вакцины

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и Владимир Путин (Фото: Natacha Pisarenko / AP)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает Кремль.

«Обсуждены вопросы развития российско-саудовских связей в различных областях, в том числе в контексте отмечаемого в феврале текущего года 95-летия установления дипломатических отношений между двумя странами», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили двусторонние отношения в сфере экономики и торговли. Также были затронуты вопросы совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе возможные поставки в королевство российской вакцины.

Стороны обменялись мнениями по поводу реализации договоренностей, заключенных в формате ОПЕК+. Кроме того, обсудили региональные вопросы, а именно ситуацию в Сирии и в зоне Персидского залива.