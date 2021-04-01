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Технологии и медиа ,  
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Организаторы «Евровидения» допустили присутствие зрителей на конкурсе

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Организаторы «Евровидения» поддержали решение властей Нидерландов допустить зрителей до участия в международном песенном конкурсе. Об этом сообщается на сайте конкурса.

«Мы приветствуем данное решение правительства Нидерландов и возможность того, что мы можем пригласить фанатов присоединиться к нам, когда вернемся к конкурсу песни «Евровидение», — заявил исполнительный директор конкурса Мартин Остердаль.

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Он также отметил, что организаторы рассмотрят доступные сейчас варианты и объявят в ближайшие недели более подробную информацию о регламенте проведения мероприятия.

По данным вещательной компании NOS, власти Нидерландов планируют провести эксперимент, чтобы выяснить, каким образом можно безопасно проводить крупные мероприятия с присутствием аудитории. При этом в издании отмечали, что на всех девяти шоу в рамках «Евровидения» — шести репетициях, двух полуфиналах и финале есть ограничения по количеству зрителей — до 3,5 тыс. человек. Также, чтобы попасть на конкурс, необходимо наличие отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.

«Евровидение-2021» пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах (Роттердам). Эта страна завоевала право на проведение конкурса в 2019 году, но в 2020 году «Евровидение» впервые за всю его историю отменили из-за пандемии.

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Россию на конкурсе будет представлять певица таджикского происхождения Manizha с песней Russian Woman («Русская женщина»).

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