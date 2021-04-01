Организаторы «Евровидения» допустили присутствие зрителей на конкурсе

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Организаторы «Евровидения» поддержали решение властей Нидерландов допустить зрителей до участия в международном песенном конкурсе. Об этом сообщается на сайте конкурса.

«Мы приветствуем данное решение правительства Нидерландов и возможность того, что мы можем пригласить фанатов присоединиться к нам, когда вернемся к конкурсу песни «Евровидение», — заявил исполнительный директор конкурса Мартин Остердаль.

Он также отметил, что организаторы рассмотрят доступные сейчас варианты и объявят в ближайшие недели более подробную информацию о регламенте проведения мероприятия.

По данным вещательной компании NOS, власти Нидерландов планируют провести эксперимент, чтобы выяснить, каким образом можно безопасно проводить крупные мероприятия с присутствием аудитории. При этом в издании отмечали, что на всех девяти шоу в рамках «Евровидения» — шести репетициях, двух полуфиналах и финале есть ограничения по количеству зрителей — до 3,5 тыс. человек. Также, чтобы попасть на конкурс, необходимо наличие отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.