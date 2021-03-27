Два человека погибли в перестрелке на востоке США

Фото: J.L. Sousa / Register / Zuma / Global Look Press

В Вирджиния-Бич на восточном побережье США (штат Вирджиния) двое человек погибли в результате перестрелки. Об этом сообщает местный телеканал WAVY со ссылкой на полицию.

Информация о стрельбе на пересечении 20-й улицы и Атлантик-авеню поступила в 23:20 26 марта (06:20 мск 27 марта). По словам полицейских, было произведено много выстрелов, были ранены восемь человек.

Когда полиция начала работать на месте происшествия, раздались новые выстрелы. Полиция открыла ответный огонь, злоумышленник был застрелен. Также погибла женщина, которая была случайным прохожим.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов допрашивают несколько человек, находящихся под стражей в связи с инцидентом.