На Украине издали учебники по истории с картами страны без Крыма

На Украине издали учебники по истории, в которых изображена карта страны без Крыма. Об этом сообщает «Историческая правда» — дочерний проект издания «Украинская правда».

«Так, в учебнике «История Украины. Учебник для 10 класса заведений общего среднего образования. (Уровень стандарта), Автор: О.К.Струкевич, Издательство: «Грамота», 2018» четко видно, что карта Украины изображена без полуострова Крым», — говорится в материале. В статье приведены отсканированные фрагменты книги. Крым не обозначен также на картах в учебнике для девятых классов, указывают авторы материала.

В ноябре прошлого года Крым как часть России стали изображать навигационные системы автомобилей BMW. В самой компании тогда заявили, что при обновлении картографических данных учитывают закон страны, где машину покупают или эксплуатируют. При этом настройки можно поменять, если клиент будет использовать автомобиль в другой юрисдикции, указали в BMW.