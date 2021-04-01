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В Латвии начали проверку из-за смерти после прививки вакциной AstraZeneca

В Латвии инспекция здоровья проводит проверку по факту смерти двух человек, которые ранее привились англо-шведской вакциной от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщила представитель государственного агентства лекарств Танина Тамме-Звейниеце, передает местный телеканал LTV7.

«На данный момент в Латвии не подтвержден ни один случай летального исхода, у которого установлена связь с вакциной. По двум случаям запрошена дополнительная информация от семейного врача, больницы, проверку проводит также Инспекция здоровья», — сообщила Тамме-Звейниеце.

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По ее словам, в ЕС надзор за безопасностью вакцин от COVID-19 интенсивнее, чем в отношении других лекарств. Владелец регистрационного удостоверения, среди прочего, должен ежемесячно представлять в Европейское агентство по лекарственным средствам отчет о побочных реакциях и начинать новые исследования для проверки безопасности и эффективности препарата, пояснила Тамме-Звейниеце.

16 марта о смерти жителя Риги Олега Зейгермахера сообщал латвийский новостной портал Latvijas Zinas со ссылкой на сообщение его жены Ланы Каплуны. До этого, 5 марта, рижанину сделали прививку препаратом AstraZeneca, указывала его супруга.

В тот же день Латвия приостановила вакцинацию AstraZeneca. При этом решение латвийских властей последовало после ряда сообщений в европейских странах о смерти привитых граждан от тромбоза. Позднее ученые из Германии и Норвегии независимо друг от друга пришли к выводу, что препарат может вызывать аутоиммунную реакцию и приводить к свертыванию крови и тромбоэмболии вен в мозге.

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По данным латвийского Минздрава, за сутки накануне 29 марта в стране выявлено 1 323 случаев заболевания COVID-19. Общее число заболевших за весь период пандемии — 102 363 человека, количество выздоровевших — 93 631, умерших — 1 899.

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Источник: JHU
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