В Латвии начали проверку из-за смерти после прививки вакциной AstraZeneca

В Латвии инспекция здоровья проводит проверку по факту смерти двух человек, которые ранее привились англо-шведской вакциной от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщила представитель государственного агентства лекарств Танина Тамме-Звейниеце, передает местный телеканал LTV7.

«На данный момент в Латвии не подтвержден ни один случай летального исхода, у которого установлена связь с вакциной. По двум случаям запрошена дополнительная информация от семейного врача, больницы, проверку проводит также Инспекция здоровья», — сообщила Тамме-Звейниеце.

По ее словам, в ЕС надзор за безопасностью вакцин от COVID-19 интенсивнее, чем в отношении других лекарств. Владелец регистрационного удостоверения, среди прочего, должен ежемесячно представлять в Европейское агентство по лекарственным средствам отчет о побочных реакциях и начинать новые исследования для проверки безопасности и эффективности препарата, пояснила Тамме-Звейниеце.

16 марта о смерти жителя Риги Олега Зейгермахера сообщал латвийский новостной портал Latvijas Zinas со ссылкой на сообщение его жены Ланы Каплуны. До этого, 5 марта, рижанину сделали прививку препаратом AstraZeneca, указывала его супруга.