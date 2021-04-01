На Сахалине бензовоз с дизельным топливом опрокинулся в кювет

Бензовоз, перевозивший дизельное топливо, опрокинулся в кювет в 1 км. от села Лесогорское Углегорского района Сахалинской области. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону.

«Днём 1 апреля оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение, что в 1 км севернее с. Лесогорское Углегорского района на дороге областного значения «Невельск — Томари — аэропорт «Шахтерск» произошло опрокидывание в кювет бензовоза, перевозившего дизельное топливо на «Бошняковский угольный разрез», — говорится в сообщении.

В МЧС указали, что пострадавших нет. В ведомстве также указали на отсутствие угрозы того, что топливо попадет на водные объекты.

На место происшествия прибыл пожарный расчет в составе двух человек и одной единицы техники, а также трое сотрудников ГИБДД и начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС.