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На Сахалине бензовоз с дизельным топливом опрокинулся в кювет

Бензовоз, перевозивший дизельное топливо, опрокинулся в кювет в 1 км. от села Лесогорское Углегорского района Сахалинской области. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону.

«Днём 1 апреля оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение, что в 1 км севернее с. Лесогорское Углегорского района на дороге областного значения «Невельск — Томари — аэропорт «Шахтерск» произошло опрокидывание в кювет бензовоза, перевозившего дизельное топливо на «Бошняковский угольный разрез», — говорится в сообщении.

В МЧС указали, что пострадавших нет. В ведомстве также указали на отсутствие угрозы того, что топливо попадет на водные объекты.

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На место происшествия прибыл пожарный расчет в составе двух человек и одной единицы техники, а также трое сотрудников ГИБДД и начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС.

Местное издание «Сахалин Инфо» сообщает, что, по предварительным данным, в машине 20 куб. м. дизельного топлива.

В августе прошлого года возгорание бензовоза привело к пожару на нефтескладе. Возгорание случилось во время перекачки горюче-смазочных материалов. Площадь пожара достигла 100 кв.м. Пострадавших не было. При этом 93 жителя соседнего села Саскылах пришлось отселить.

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