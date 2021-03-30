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Михаил Скигин построит порт на востоке Сахалина за ₽35,9 млрд

Крупнейший совладелец Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин построит на Сахалине порт для перевалки угля, нефти и газового конденсата. Стоимость проекта — ₽35 млрд, что в 2–2,5 раза меньше изначальных планов бизнесмена
Михаил Скигин
Михаил Скигин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Премьер Михаил Мишустин утвердил концессионное соглашение о строительстве грузового порта на восточном берегу Сахалина с компанией «Многофункциональный грузовой район», крупнейшим совладельцем которой является контролирующий акционер и председатель совета директоров Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин. О соответствующем распоряжении во вторник, 30 марта, сообщила пресс-служба правительства.

Порт, который сможет обслуживать суда с полной грузоподъемностью до 80 тыс. т, разместят на границе Макаровского и Поронайского районов полуострова. Годовой объем перевалки нефти в этом порту составит 5,5 млн т, угля — 5 млн т и еще до 2,8 млн т газового конденсата. Кроме того, на территории порта будут построены база снабжения и бункеровочный (заправочный) комплекс.

Концессионное соглашение сроком на 49 лет должно быть подписано в течение 45 дней, по его условиям ввод комплекса в эксплуатацию должен состояться не позднее чем через шесть с половиной лет. Предполагается, что строительные работы пройдут в 2023–2026 годах, а постепенный запуск в эксплуатацию терминалов будет осуществляться в 2025–2027 годах, сказал РБК представитель «Многофункционального грузового района» (МГР).

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Михаил Скигин

Общий объем инвестиций в проект превысит 35,9 млрд руб., из них из бюджета будет выделено 3,96 млрд руб. на обустройство инфраструктуры, говорится в сообщении Белого дома. Еще 31,9 млрд руб. предоставит Скигин с партнерами (20% — собственные средства, 80% — кредитные), добавил представитель МГР. Бизнесмен ранее отмечал, что также планируется привлечь соинвесторов, но соглашения с ними пока не подписаны.

Скигин еще в апреле 2018 года рассказывал в интервью РБК о планах строительства нового комплекса на базе порта Поронайск на востоке Сахалина. Сейчас порт Поронайск оказывает стивидорные, швартовые и судоремонтные услуги, в основном по хранению инвентаря, оборудования, неотложного ремонта судов, стоянки судов на стапелях. Тогда речь шла о четырех вариантах, включающих строительство универсального порта для снабжения нефтегазовых платформ и обслуживания судов обеспечения, а также терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ). «По предварительным расчетам, на все четыре этапа понадобится от 60 млрд до 90 млрд руб.», — рассказывал бизнесмен. О том, что в порту будет также переваливаться и СПГ, еще в декабре 2020 года заявлял зампред правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

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Фото:Антон Ваганов / ТАСС

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Но за последние три года проект строительства порта несколько видоизменился из-за изменений рыночной конъюнктуры, говорит теперь представитель МГР. «Сейчас в проект заложены чуть более осторожные прогнозы по объему перевалки, соответственно, снизилась и его стоимость», — пояснил он. Кроме того, из текущей версии проекта и концессионного соглашения пока было решено убрать строительство СПГ-терминала. Но этот терминал можно будет возвести там при реализации следующих очередей проекта, добавил собеседник РБК.

Новые терминалы будут построены за пределами города Поронайск, где расположен существующий порт. Их точный адрес: Сахалинская область, Макаровский городской округ, залив Терпения Охотского моря вблизи села Новое.

Основными грузоотправителями станут собственники и операторы действующих проектов по добыче полезных ископаемых на Сахалине и прилегающем шельфе Охотского моря, отмечает представитель МГР. Скигин говорил в начале марта 2021 года «Коммерсанту», что планирует строить терминалы, в том числе для снабжения нефтяных месторождений в рамках проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Принятое решение поможет диверсифицировать экономику Сахалина, создать сотни новых рабочих мест и раскрыть логистический потенциал области, указано в сообщении правительства. Этот порт может стать стратегическим для развития экономики Сахалина и всего Дальнего Востока, заявил гендиректор «Многофункционального грузового района» Алексей Ферт (его слова передал представитель).

Михаил Скигин — сын Дмитрия Скигина, знаковой фигуры петербургского бизнеса 1990-х годов, партнера Ильи Трабера и Сергея Васильева. Он занимался бизнесом с конца 1980-х годов, в частности экспортом лесопродуктов, а также контролировал часть Балтийской бункерной компании и Петербургского нефтяного терминала. В 2003 году Скигин-старший скончался в Ницце от онкологического заболевания.

Автор
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Сахалин Михаил Скигин порт спг
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